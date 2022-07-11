Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально

MForum.ru
11.07.2022,
Состоялся официальный анонс смартфонов серии Infinix Note 12. Главным отличием модели Pro стала тыловая камера со 108 Мп сенсором, которой помогают 2 сенсора разрешением 2 Мп (макро, датчик глубины). В обычном Infinix Note 12 5G используется сенсор разрешением 50 Мп.
Другим отличием стала конфигурация памяти. Infinix Note 12 5G оснащен 6 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуального ОЗУ) и 64 Гб встроенной памяти. Infinix Note 12 Pro 5G может похвастаться 8 Гб ОЗУ (+5 Гб виртуальной памяти) и 128 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти в обоих случаях можно использовать карты microSD объемом до 2 Тб.
Основные спецификации Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 810, 16 Мп фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор на боковом торце стереодинамики, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Цена Infinix Note 12 5G составляет 14 999 индийских рупий ($189/€187), версия Pro обойдется в 17 999 рупий ($227/€224). Купить новинки в черном и белом цветах можно будет начиная с 14 июля.
© Антон Печеровый,
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