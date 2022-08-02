Слухи: OPPO Reno 8Z 5G замечен в Geekbench

02.08.2022, MForum.ru

В базе данных популярного бенчмарка был замечен смартфон OPPO Reno 8Z 5G. Также новинка уже отметилась в базах данных ряда национальных регуляторов – NCC, NBTC и Indonesia Telecom. Модельный номер устройства – CPH2457.

OPPO Reno7 Z 5G

По данным Geekbench в активе OPPO Reno 8Z 5G присутствуют 8-ядерный процессор, в котором 2 ядра работают на частоте 2,21 ГГц, а в качестве графического ускорителя используется Adreno 619 GPU. Таким образом, речь может идти о чипсете Snapdragon 695 5G, который применен в OPPO Reno Z 5G. Объем ОЗУ новинки составляет 8 Гб, а его программная основа Android 12 (вероятно с оболочкой ColorOS 12.1). В Geekbench новинка набрала 687 баллов в одноядерном тесте и 1920 баллов в многоядерном тесте (Geekbench 5). Также в активе новинки ожидаются строенная тыловая камера и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.