Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680

18.08.2022, MForum.ru

Новый смартфон Oppo Reno8 был анонсирован в Индонезии. Reno8 4G стал восьмым членом семейства Reno8, характеристики которого неотличимы от Reno7, выпущенного ранее в марте.

Reno8 4G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Есть небольшое отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры, на задней панели находится основной модуль на 64 Мп, а также два модуля на 2 Мп для макросъемки и данных о глубине.

Внутри нашлось место для Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, что является единственной предлагаемой комбинацией ОЗУ и хранилища. Программное обеспечение ColorOS 12.1 на базе Android 12. Аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 33 Вт.

Oppo Reno8 4G выпускается в золотистом Dawnlight Gold и черном Starlight Black и уже доступен для предварительного заказа $339. В Индонезии продажи начнутся 26 августа, на др. Ожидается, что телефон скоро появится на других рынках, к примеру, Филиппины получат серию Reno8 1 сентября.