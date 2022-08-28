Развитие сети: МегаФон ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге

28.08.2022, MForum.ru

МегаФон заявляет о модернизации сети в зоне судоходства на Верхней Волге. Заявлена средняя скорость в зоне покрытия - в районе 30 Мбит/c. Речь идет о маршруте "Дубна - Калязин - Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль".

Для наращивания средней скорости было модернизировано оборудование на базовых станциях в районе движения туристических теплоходов. Выросло и покрытие.

По данным МегаФона, круизный маршрут по Волге популярен у жителей Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля - они составляют до 49% от общего числа гостей. В летние месяцы количество гостей в порту Дубны составляет почти 35 тысяч человек в месяц.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сети МегаФон