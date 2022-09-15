Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7

15.09.2022, MForum.ru

Причем, речь идет о европейском варианте этого смартфона, а не версии предлагаемой на домашнем рынке Поднебесной.

В активе предлагаемого в России OPPO Reno 7 присутствуют 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.

К числу преимуществ новинки можно отнести и неплохую фоточасть. Фронтальная камера OPPO Reno 7 представлена 32 Мп сенсором Sony IMX709, обеспечивающим хорошее качество снимков при нехватке освещения. Тыловая: связка 64 Мп основного сенсора, 2 Мп монохромного и 2 Мп с микролинзами, позволяющими обеспечивать 15 и 30 кратное увеличение, а также круговой подсветкой Orbit Light.

Купить OPPO Reno 7 можно будет за 27 990 рублей. Причем, в желтой версии устройства текстура его задней панели напоминает кожу.