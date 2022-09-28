Мнения: Что делать с критически-важными специалистами в телекоме

28.09.2022, MForum.ru

Частичная мобилизация. Сейчас вряд ли есть хоть какая-то тема, хотя бы близко столь же волнующая жителей России по своей важности. Не собираюсь обсуждать ее комплексно, но о ситуации с сотрудниками телеком-отрасли обязательно стоит поговорить.

Иногда кажется, что вряд ли необходимо напоминать кому-то о важности телекоммуникаций. Но, оказывается, это не так. Многим сегодня кажется, что телеком, это что-то незыблемое, как вращение нашей планеты, что существует само по себе и не требует ежедневной, ежечасной поддержки и сопровождения. Но это совсем не так. Современная сеть связи – это не автомат, а сложнейшая структура. Без напряженного и слаженного труда десятков тысяч человек мобильная и фиксированная связь, мобильный и фиксированный интернет в России очень скоро перестанут работать. Возможно, сети и не «умрут» совсем, но надежность их работы может просесть настолько низко, что связь в нашей стране станет не гарантированной, а эпизодической.

Нужно ли напоминать, что без надежной связи будет очень сложно говорить о возможностях сохранить работу производства в самых разнообразных отраслях, логистики, транспорта, финансовой системы, в целом - экономики? Да и многие военные у нас пользуются в том числе гражданскими средствами связи. Телеком – основа цифровизации, зачем было строить сети различных датчиков, видеокамер, если все это перестанет работать? Если не будет доступа к сайту Госуслуг? Если перестанет работать цифровое ТВ? Без связи и до техногенных катастроф – рукой подать.

Действительно ли для надежной работы телекома требуется так много людей? Многие десятки тысяч человек – звучит как-то запредельно много? Ответить на этот вопрос непросто. Понятно, что если закроется, например, часть салонов сотовой связи, которых у каждого оператора по нескольку тысяч, это не повлияет на работу сетей связи. Другое дело – квалифицированные специалисты, которые заняты непосредственным обеспечением работы сложной телеком-инфраструктуры. Их немало, но каждый из них требуется на своем месте. Например, люди, отвечающие за безаварийную работу сетей – те, кто работает в ситуационных центрах оператора связи. Или те, кто занимается радиопланированием и проектирует размещение базовых станций так, чтобы они не создавали опасный для людей уровень радиоизлучения или помех для работы другого радиооборудования. Не забудем о сотрудниках ЦОД, где на серверах размещено критически важное программное обеспечение, отвечающее за работу телеком-сети.

Если убрать людей с таких объектов, сеть также может начать сбоить или перестать функционировать и хорошо, если это будет лишь тот или иной сегмент сети, а не вся она. Для гарантированного функционирования сети операторам также нужны монтажники-высотники, много монтажников-высотников, ведь обычный человек не сможет забраться на вышку, чтобы заменить вышедший из строя модуль, а телеком-оборудование, как любая электроника, периодически требует обслуживания или ремонта. Да и для работы с оборудованием на обычных для телекома опорах требуется немалая сноровка и опыт – и много монтажников. Специальности, критически важные для отрасли телекома, можно перечислять еще долго, наверное, их наберется больше сотни.

Сколько людей в точности составляют предельный минимум, который будет гарантировать сохранение если не развития, то работоспособность сетей связи, вряд ли кто-то сейчас скажет. Но это, в любом случае, десятки тысяч специалистов. На подготовку которых, кстати, было затрачено немало лет, начиная от профильного образования и заканчивая курсами, пройденными в компании или у поставщиков оборудования. Которые, между прочим, ушли с российского рынка из-за чего сейчас некому будет подготовить новых специалистов. Можно было бы подсчитать также, сколько стоит подготовка профильного квалифицированного телеком-специалиста – счет пойдет на десятки миллионов рублей, но главное даже не деньги, а время – ни за недели, ни за месяцы новых спецов не подготовить

Очевидное решение в такой ситуации – гарантировать, что специалисты, являющиеся критически важными для телеком-операторов, получат отсрочку от частичной мобилизации. К счастью, это хорошо понимают в Минцифре, где сейчас стараются через Госуслуги составить соответствующие списки. Хочется верить, что эта инициатива получит соответствующую поддержку.

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теги: телеком мнения Минцифра