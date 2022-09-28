Мнения: Что делать с критически-важными специалистами в телекоме

MForum.ru
28.09.2022,
Частичная мобилизация. Сейчас вряд ли есть хоть какая-то тема, хотя бы близко столь же волнующая жителей России по своей важности. Не собираюсь обсуждать ее комплексно, но о ситуации с сотрудниками телеком-отрасли обязательно стоит поговорить.
Иногда кажется, что вряд ли необходимо напоминать кому-то о важности телекоммуникаций. Но, оказывается, это не так. Многим сегодня кажется, что телеком, это что-то незыблемое, как вращение нашей планеты, что существует само по себе и не требует ежедневной, ежечасной поддержки и сопровождения. Но это совсем не так. Современная сеть связи – это не автомат, а сложнейшая структура. Без напряженного и слаженного труда десятков тысяч человек мобильная и фиксированная связь, мобильный и фиксированный интернет в России очень скоро перестанут работать. Возможно, сети и не «умрут» совсем, но надежность их работы может просесть настолько низко, что связь в нашей стране станет не гарантированной, а эпизодической.
Нужно ли напоминать, что без надежной связи будет очень сложно говорить о возможностях сохранить работу производства в самых разнообразных отраслях, логистики, транспорта, финансовой системы, в целом - экономики? Да и многие военные у нас пользуются в том числе гражданскими средствами связи. Телеком – основа цифровизации, зачем было строить сети различных датчиков, видеокамер, если все это перестанет работать? Если не будет доступа к сайту Госуслуг? Если перестанет работать цифровое ТВ? Без связи и до техногенных катастроф – рукой подать.
Действительно ли для надежной работы телекома требуется так много людей? Многие десятки тысяч человек – звучит как-то запредельно много? Ответить на этот вопрос непросто. Понятно, что если закроется, например, часть салонов сотовой связи, которых у каждого оператора по нескольку тысяч, это не повлияет на работу сетей связи. Другое дело – квалифицированные специалисты, которые заняты непосредственным обеспечением работы сложной телеком-инфраструктуры. Их немало, но каждый из них требуется на своем месте. Например, люди, отвечающие за безаварийную работу сетей – те, кто работает в ситуационных центрах оператора связи. Или те, кто занимается радиопланированием и проектирует размещение базовых станций так, чтобы они не создавали опасный для людей уровень радиоизлучения или помех для работы другого радиооборудования. Не забудем о сотрудниках ЦОД, где на серверах размещено критически важное программное обеспечение, отвечающее за работу телеком-сети.
Если убрать людей с таких объектов, сеть также может начать сбоить или перестать функционировать и хорошо, если это будет лишь тот или иной сегмент сети, а не вся она. Для гарантированного функционирования сети операторам также нужны монтажники-высотники, много монтажников-высотников, ведь обычный человек не сможет забраться на вышку, чтобы заменить вышедший из строя модуль, а телеком-оборудование, как любая электроника, периодически требует обслуживания или ремонта. Да и для работы с оборудованием на обычных для телекома опорах требуется немалая сноровка и опыт – и много монтажников. Специальности, критически важные для отрасли телекома, можно перечислять еще долго, наверное, их наберется больше сотни.
Сколько людей в точности составляют предельный минимум, который будет гарантировать сохранение если не развития, то работоспособность сетей связи, вряд ли кто-то сейчас скажет. Но это, в любом случае, десятки тысяч специалистов. На подготовку которых, кстати, было затрачено немало лет, начиная от профильного образования и заканчивая курсами, пройденными в компании или у поставщиков оборудования. Которые, между прочим, ушли с российского рынка из-за чего сейчас некому будет подготовить новых специалистов. Можно было бы подсчитать также, сколько стоит подготовка профильного квалифицированного телеком-специалиста – счет пойдет на десятки миллионов рублей, но главное даже не деньги, а время – ни за недели, ни за месяцы новых спецов не подготовить
Очевидное решение в такой ситуации – гарантировать, что специалисты, являющиеся критически важными для телеком-операторов, получат отсрочку от частичной мобилизации. К счастью, это хорошо понимают в Минцифре, где сейчас стараются через Госуслуги составить соответствующие списки. Хочется верить, что эта инициатива получит соответствующую поддержку.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком мнения Минцифра
Публикации по теме:
05.07. [Новости компаний] eSIM: eSIM в России продолжит развитие, но не так быстро, как ожидалось / MForum.ru
14.06. [Новости компаний] Качество услуг: Драйв-тест dmtel в Москве — повод поменять сложившиеся мнения? / MForum.ru
15.02. [Новости компаний] Благотворительность: Вымпелком и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью / MForum.ru
28.01. [Новости компаний] Регулирование: Могут ли в РФ повысить отчисления в резерв универсального обслуживания? / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] Тесты: Вымпелком об итогах тестирования сетей "большой четверки" в метро Москвы / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C30s оценили в 7499 рупий / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Amazon Kindle 2022 – дисплей 300ppi, 16 Гб памяти и до 6 недель автономности / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z6 Lite 5G оценен в 13 499 рупий / MForum.ru