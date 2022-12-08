Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip

MForum.ru

Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip

08.12.2022, MForum.ru

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Предстоящий Find N2 Flip от Oppo — это его первый складной смартфон в стиле флип, следующий за оригинальным Find N, устройством когда «телефон раскладывается в мини-планшет». В последнее время Find N2 Flip много раз встречался в утечках, а официальный анонс может состояться 15 декабря.

Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip

концепт на основании слухов

На это раз просочился полный список наиболее важных характеристик, любезно предоставленный в целом надежным источником. Ожидается, что Find N2 Flip будет оснащен 6,8-дюймовым складным OLED-экраном разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и 3,2-дюймовым внешним OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц.

Find N2 Flip будет работать на SoC MediaTek Dimensity 9000+, ему будет помогать NPU MariSilicon X собственной разработки (впервые был представлен в Find X5 Pro).

Find N2 Flip оснастят двумя тыловыми камерами, основным сенсором на 50 МП и сверхширокоугольным на 8 МП. За селфи отвечает сенсор разрешением 32 МП. Впрочем, скорее всего, делать селфи можно и основной камеры, используя внешний экран.

Find N2 Flip будет работать под управлением Android 13 с ColorOS 13 от Oppo. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой проводной зарядки 44 Вт. Ни о беспроводной зарядке, ни об объеме оперативной памяти и памяти в утечке нет ни слова.

Зато она «подтверждает», что Find N2 Flip будет запущен на международном уровне. Если это произойдет, то новинка станет первой складной моделью Oppo, которая будет продаваться за пределами Китая (Find N так и остался продуктом для внутреннего рынка). По данным источника Find N2 Flip поступит на другие рынки в период с января по март 2023 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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