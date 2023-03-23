Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Кировской области - Башарово, Вишкиль, Боровка, Морозовы и Разлив

23.03.2023, MForum.ru

МегаФон продолжает развивать сеть в Кировской области. Внимание уделяется, в частности, наращиванию покрытия в сельской местности. Появилось покрытие и быстрый интернет в селе Башарово, где ежегодно проводятся фестивали авторской песни с большим числом участников.

Еще одна точка покрытия - село Вишкель в Котельничском районе. Покрытие МегаФон появилось в селе Боровка и в поселениях Морозовы и Разлив. Сетью смогут пользоваться также сотрудники, работающие в Нургушском заповеднике.

За счет запуска новых базовых станций выросла зона уверенного покрытия 2G / 4G вдоль федеральной автотрассы "Вятка" в зоне, прилегающей к селам.

«С приходом весны кировчане все чаще отправляются в выходные дни на дачные участки. Уверенное покрытие мобильной сети появилось не только в небольших населенных пунктах Кировской области, но и в садовых товариществах, расположенных в районе железнодорожных станций Ломовская и Чухломинский. Наши инженеры запустили базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения, а значит дачникам будут доступны привычные телеком-услуги», – отмечает директор МегаФона в Кирове Алексей Женихов.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей Кировская область МегаФон

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