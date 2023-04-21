Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть LTE в Мытищах

21.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает, что в рамках модернизации сети в Московской области существенно улучшил качество сети LTE в Мытищах. В частности, интернет LTE1800 появился в строящемся ЖК "Новое Медведково". Оператор нарастил скорости с учетом прогноза роста нагрузки.

Качество покрытия выросло за счет строительства новых базовых станций и модернизации старых. На действующие базовые станции установили дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности. Кроме того, МегаФон задействовал частотный диапазон LTE2600, обеспечивающий высокую пропускную способность.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон Московская область

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