Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Кировской области - дорога Киров-Советск в районе Мякоши

25.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации оборудования инфраструктуры в районе села Мякоши, где живет менее 500 человек. Область покрытия нового сегмента сети захватывает также фрагмент автодороги, соединяющей Киров и Советск. Обеспечивается поддержка технологии VoLTE.

В целом развитие сети МегаФон в Кировской области сейчас сфокусировано на транспортной инфраструктуре области. Ранее было расширено покрытие сети МегаФон на Транссибирской магистрали в районе поселка Зеленый, на участке железной дороги Киров-Стрижи при подъезде к столице региона, улучшено покрытие на федеральной автодороге Р-176 Вятка около города Яранска, сел Вишкиль и Боровка.

«Мы комплексно подходим к развитию сети в Кировской области. Наши базовые станции обеспечивают связь и интернет на дорогах для тысяч жителей и гостей, которые приезжают в регион с деловыми или туристическими целями. Абоненты активно пользуются телеком-сервисами в пути – только с начала года мобильный трафик на трассе Киров – Советск увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 250 тысяч гигабайт. За разговорами в дороге ежедневно пассажиры проводят более 45 тысяч минут», – рассказал директор МегаФона в Кировской области Алексей Женихов.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Кировская область

--