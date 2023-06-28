Слухи: Oppo K11 получит зарядку 100 Вт

28.06.2023, MForum.ru

Oppo K11 может получить важную функцию, которая будет первой для всей линейки среднего класса. Телефон был сертифицирован на 3C с быстрой зарядкой 100 Вт, что является впечатляющим увеличением по сравнению со скоростью 67 Вт K11x и K10x.

Трехзначный показатель мощность зарядки пока присутствует только в трех телефонах Oppo — флагмане Find X6 Pro и дуэте премиум-класса Reno10 Pro и Reno10 Pro+, ни один из которых не доступен за пределами Китая. Стандарт SuperVOOC предлагает выход 11 В / 9,1 А с адаптером VCBAHBCH, который, вероятно, входит в комплект поставки.

К сожалению, серия Oppo K в значительной степени эксклюзивна для Китая, поэтому международные пользователи, скорее всего, пропустят 30-минутную полную зарядку от 0 до 100% батареи емкостью 5000 мАч, 6,7-дюймовый OLED-дисплей, Snapdragon 782G и основную камеру на 50 Мп. Впрочем, для международного рынка Oppo может перезапустить телефон под другим именем.