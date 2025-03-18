Анонсы: Oppo A5 Pro 4G на базе Snapdragon 6s 4G Gen 1 представлен официально

18.03.2025, MForum.ru

Oppo анонсировала смартфон A5 Pro 4G. Новинка появилась в Индонезии и очень похожа на глобальную модель (представлена в феврале), за исключением чипсета Snapdragon 6s 4G Gen 1 вместо Dimensity 6300.

Snapdragon 6s 4G Gen 1 – чипсет только для 4G-сетей (отсюда и название модели) с модемом X11 LTE. Он включает четыре ядра Cortex-A73 и четыре ядра на базе A53, а также Adreno 610 (поклонники Snapdragon 662/680 могут найти это знакомым). Dimensity 6300 – чип 5G с новым оборудованием (ядра ЦП A76 + A55). Остальное практически не изменилось. Oppo A5 Pro 4G оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища UFS 2.1. Также доступен слот microSD.

Oppo A5 Pro 4G оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720p+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Для защиты Oppo использовала стекло Gorilla Glass 7i и AGC DT-Star D+ и хвастается тем, насколько он прочен с рейтингами IP66, IP68 и IP69 (струи горячей воды до 80 °C). Он также имеет «ударопрочный военный класс» благодаря алюминиевой рамке.

Основной сенсор тыловой камеры – 50 Мп с OIS, его дополняет 2 Мп датчик глубины сцены. Тыловая камера способна записывать видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду. Селфи-камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором и объективом с углом обзора 80 градусов. Ее максимальные параметры в части записи видео – 1080p при 30 кадрах в секунду.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Oppo утверждает, что АКБ сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости через 4 года.

Oppo A5 Pro 4G обойдетс 3 100 000 индонезийских рупий за модель 8/128 ГБ, что составляет 190 долларов США. Также есть модель 8/256 ГБ за 3 500 000 индонезийских рупий, которая идет с бесплатной парой наушников Enco Buds3 Pro (отдельно стоят 450 000 индонезийских рупий). Для сравнения модель с поддержкой 5G (8/256 ГБ) продается за 4 300 000 индонезийских рупий.