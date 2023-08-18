Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open

18.08.2023, MForum.ru

Oppo Find N2 Flip был анонсирован в Китае в декабре 2022 года. С момента анонса прошло порядка 8 месяцев. Но надежный источник сообщает, что Find N3 Flip будет представлен в Китае в конце этого месяца.

Тот же источник также утверждает, что первый складной смартфон бренда OnePlus (под именем Open) будет запущен во всем мире в конце сентября или начале октября. Хотя не так давно сообщалось, что выпуск этого устройства задерживается из-за замены экрана одного производителя на экран от другого.

Впрочем, это была не единственная причина – повиляло дело Nokia и Oppo о выплате роялти в Германии и Франции. Никаких дополнительных подробностей не приводится, но будем надеяться, что Oppo решит свои давние патентные проблемы с Nokia в Европе и снова сможет предлагать свои устройства на этих рынках.

Впрочем, информации о возможности релиза Find N3 Flip за пределами Китая пока нет. Его предшественник появился на глобальном рынке лишь спустя 2 месяца после релиза в Китае. С новой моделью такой сценарий тоже вполне возможен. В части спецификаций пока известно немного, но ожидается, что Find N3 Flip будет близок к Find N2 Flip, но будет добавлен специальный телеобъектив. Хотя устройства получат очень похожий дизайн, включая внешний экран одинакового размера.