Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G представят 22 сентября

MForum.ru
18.09.2023,
22 сентября Tecno анонсирует Phantom V Flip 5G на глобальном мероприятии. Одним из первых рынков станет Индия, а Tecno India уже начала тизерить эту новинку. Хотя на данный момент неясно, когда именно состоится релиз устройства – в этом месяце или в октябре.
Микросайт также представил дизайн Phantom V Flip 5G. В настоящее время показана только левая сторона устройства, на которой есть слот для SIM-карты. Судя по недавним утечкам, на задней панели устройства имеется выпуклость, которая может быть связана с наличием круглого островка для камеры. Похоже, что бренд выпустит еще пару тизеров, чтобы подтвердить некоторые ключевые характеристики, прежде чем анонсировать новинку.
По имеющимся данным, Tecno Phantom V Flip 5G будет поставляться с 6,9-дюймовым складным дисплеем AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц, 1,32-дюймовым дисплеем AMOLED на крышке, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, сдвоенной тыловой камерой (64 Мп основной + 13 Мп сверхширокоугольная) и Android 13 с оболочкой HiOS 13.1.
Внутри Phantom V Flip 5G может быть установлен чипсет Dimensity 8050 и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Устройство может поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Купить новинку можно будет в цветах Minimal Black, Film White и Periwinkle Purple. Информации о цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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