Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - в Заволжье компания нарастила емкость сети LTE и подняла скорости мобильного интернета

14.12.2023, MForum.ru

МТС сообщает из Заволжья - за счет установки дополнительного оборудования повышена емкость сети, а скорости мобильного интернет-доступа выросли за год более, чем на 40%.

Расположенный на правом берегу Волги город Заволжье получил свое название потому, что находится на другом берегу реки относительно древнего Городца. Возникновению Заволжье обязано, прежде всего, строительству гидроэлектростанции.

Сеть LTE МТС, по данным оператора, охватывает в городе не только жилые микрорайоны, но и социально значимые объекты, а также предприятия. В зоне покрытия - ряд садоводческих товариществ.

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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область

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