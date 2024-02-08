Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - расширено покрытие LTE в Навашино

MForum.ru
08.02.2024,
МТС сообщает об установке дополнительного оборудования сотовой связи на территории самого крупного предприятия Навашинского городского округа, как подсказывает GigaChat, - это "Навашинский завод стройматериалов", а также в жилых районах города.
Сеть LTE МТС по данным компании охватывает также социально значимые объекты: школы, детские сады, больницу, почтовые отделения, ледовый дворец, торговый центр, парк, автовокзал.
Навашино – один из городов Нижегородской области, в котором проживает около 15 тысяч человек. Город основан в 1957 году, благодаря строительству судоверфи. Судостроение как отправная точка развития населенного пункта и по сей день остается визитной карточкой города.
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теги: развитие сетей МТС Нижегородская область
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