Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - расширено покрытие LTE в Навашино

08.02.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительного оборудования сотовой связи на территории самого крупного предприятия Навашинского городского округа, как подсказывает GigaChat, - это "Навашинский завод стройматериалов", а также в жилых районах города.

Сеть LTE МТС по данным компании охватывает также социально значимые объекты: школы, детские сады, больницу, почтовые отделения, ледовый дворец, торговый центр, парк, автовокзал.

Навашино – один из городов Нижегородской области, в котором проживает около 15 тысяч человек. Город основан в 1957 году, благодаря строительству судоверфи. Судостроение как отправная точка развития населенного пункта и по сей день остается визитной карточкой города.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Нижегородская область

--