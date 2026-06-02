Мобильная связь: МегаФон нарастил покрытие в Увинском районе Удмуртии  

02.06.2026, MForum.ru

Как сообщает компания, теперь еще 20 тысяч человек, жители Кыйлуда и Увы, смогут воспользоваться возможностями сотовой связи оператора.

В этих населенных пунктах МегаФон развернул новые базовые станции с поддержкой нескольких частотных диапазонов. Ранее ператор запустил новое оборудование в пяти населенных пунктах Увинского района - в селах Булай, Новый Мултан, Сям‑Можга, Рябово и Ува‑Тукля. Теперь, с подключением Кыйлуда и Увы, карта покрытия стала более полной.

«Запуск сети в новых точках Увинского района - это реальный вклад в развитие этой территории и республики в целом. Для жителей связь становится доступнее, надежнее и удобнее, открывая новые возможности для общения и развития, - рассказывает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев. — Для нас важно, чтобы технологии служили людям, делая жизнь проще и безопаснее. Уверен, что стабильный сигнал станет надежным помощником для семей, предпринимателей и специалистов, позволяя им быть всегда на связи с миром».

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теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Удмуртия

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