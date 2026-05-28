IT. Услуги: МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок

25.06.2026, MForum.ru

МТС запустила B2B-услугу, которая призвана упростить доступ предприятиям на оптовый рынок электроэнергии (ОРЭМ). Решение адресовано предприятиям с суммарной мощностью потребления от 0.75 МВт. МТС предлагает сопровождение на всех этапах – от расчета экономического эффекта до первого счета на потовом рынке. Выход на оптовый рынок обещает компаниям экономию в десятки миллионов рублей в год.

Сервис МТС берет на себя всю организационную и бумажную работу – подготовку необходимых документов, взаимодействие с регуляторами, согласование точек поставки. В рамках сервиса будет установлена и настроена система коммерческого учета электроэнергии, отвечающая требованиям и допущенная на оптовый рынок. Оборудование поступит в собственность клиента и не будет привязано к конкретному поставщику. Если компания захочет сменить поставщика или вернуться на розничный рынок, ей не придется перестраивать систему учета. Данные можно хранить в облаке МТС, частично на серверах заказчика или полностью локально.

Сервис адресован производствам и другим предприятиям с потреблением от 750 кВт до 20 МВт. Для крупных предприятий, свыше 20 МВт, выход на оптовый рынок может помочь сэкономить от десятков до сотен миллионов рублей в год.

«Многие предприятия продолжают закупать электроэнергию через сбытовые компании и переплачивают, потому что боятся сложной процедуры выхода на энергорынок. Платформа МТС закрывает этот вопрос полностью: сервис помогает рассчитать выгоду, пройти все согласования, установить систему учета, чтобы клиент мог платить по оптовым ценам. При этом учет останется у заказчика в любом, и его не нужно менять при смене поставщика. Это реальная экономия для производств, которая окупается уже в первый год», - отметил директор департамента управления комплексными продуктами МТС Павел Подколзин.

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