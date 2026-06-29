Спутниковая связь: Компания Rocket Lab договорилась о поглощении компании Iridium за $8 млрд

MForum.ru
30.06.2026,
Компания Rocket Lab заключила соглашение о покупке Iridium Communications за $8 млрд, и, по утверждению обеих компаний, это станет одним из самых масштабных слияний в космической отрасли.
Компания Rocket Lab заявила о планах объединения своих возможностей по запуску спутников и бизнеса по производству спутников с глобальной сетью спутниковой связи и спектром Iridium, а также о присоединении к партнерской экосистеме, насчитывающей более 500 игроков.
Объединенная компания, как задумано, станет «конкурентоспособной, вертикально интегрированной космической компанией, которая будет проектировать, строить, запускать и эксплуатировать собственные спутниковые группировки. Бизнес-модель как у SpaceX, но пока что с куда более скромными возможностями.
Закрытие сделки не будет быстрым – даже при условии получения разрешений всех «необходимых» регуляторов, завершение сделки ожидается в середине 2027 года.
Исходя из суммы, которая будет закуплена за акции Iridium, эта компания получила оценку в $8 млрд.
В Rocket Lab уверены, что данная покупка обеспечит компании возможность развития как собственных, так и стандартизованных спутниковых IoT-решений, прямой связи с устройствами, критически важных услуг по обеспечения безопасности жизни, «создавая серьезного конкурента на мировом телекоммуникационном рынке».
Вот и еще один игрок из десятков тех, кто надеется получить долю на стремительно растущем рынке орбитальной связи. Rocket Lab имеет новозеландское происхождение, у компании есть пусковые площадки в этой стране, но в 2013 году компания перерегистрировалась в США, ее штаб-квартира расположена в Калифорнии, в Лонг-Бич. ||
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теги: спутниковая связь зарубеж телеком США Новая Зеландия Rocket Lab Iridium
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