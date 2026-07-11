Орбитальные группировки: В США экологи ополчились на создателей гигантских спутниковых группировок

MForum.ru
13.07.2026,
Речь идет о переданном на днях обращении коалиции экологических и научных организаций, включающей Public Employees for Environmental Responsibility, Environment America и DarkSky International. Эти организации требуют у FCC, то есть американского регулятора, который выдает лицензии на запуски спутников и размещение инфраструктуры в космосе, чтобы до выдачи новых лицензий была бы проведена серьезная экологическая оценка. Экологи ссылаются на Национальный закон об экологической политике США (NEPA).
Почему возникло такое предложение? Чего опасаются экологи? Комплексного воздействия ряда серьезных факторов. В частности:
Есть ли шансы, что к экологам прислушаются?
Текущую политику США возьмется предсказать разве что гадалка, да и в целом на планете происходят странные вещи, имеющие мало отношения к обычной человеческой логике или целесообразности. Но все же FCC находится под присмотром, например, GAO, которая уже указывала этому регулятору, что он недостаточно обосновал автоматические освобождения спутниковых проектов от экологических оценок. Конечно, я бы не ждал прямых запретов или серьезных ограничений, но, может быть, все же обозначатся хоть какие-то позитивные сдвиги в этом вопросе.
Понятно, что геополитика оставляет мало шансов экологам. Космическая гонка, как и тесно связанная с ней гонка ИИ – серьезная часть возобновившейся на планете гонки вооружений и конкуренции за глобальное лидерство. Никто, как правило, не оспаривает значимость экологического регулирования, но при этом вопросы «национальной безопасности» по умолчанию считаются более значимыми. По крайней мере, пока нет понимания, что экологическое регулирование – это также вопрос национальной или даже общепланетной безопасности в плане выживания людей как вида.
((по материалам Interesting Engineering))
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теги: спутниковые группировки орбитальные группировки низкоорбитальные группировки низкоорбитальные созвездия экология спутниковая связь орбитальные ЦОД
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