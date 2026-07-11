Орбитальные группировки: В США экологи ополчились на создателей гигантских спутниковых группировок

13.07.2026, MForum.ru

Речь идет о переданном на днях обращении коалиции экологических и научных организаций, включающей Public Employees for Environmental Responsibility, Environment America и DarkSky International. Эти организации требуют у FCC, то есть американского регулятора, который выдает лицензии на запуски спутников и размещение инфраструктуры в космосе, чтобы до выдачи новых лицензий была бы проведена серьезная экологическая оценка. Экологи ссылаются на Национальный закон об экологической политике США (NEPA).

Почему возникло такое предложение? Чего опасаются экологи? Комплексного воздействия ряда серьезных факторов. В частности:

растущее воздействие на озоновый слой и химический состав стратосферы. Логика проста – сейчас ежедневно в атмосфере Земли сгорает в среднем несколько спутников. В каждом из них «таблица Менделеева», включая весьма токсичные вещества. Можно опасаться того, что растущее попадание этих веществ в атмосферу может нарушить и без того уже не идеальный озоновый слой, защищающий нас от жесткого космического излучения;

растущее количество новых точек отраженного солнечного света ухудшает качество ночного неба, вполне можно говорить о «световом загрязнении». А инженеры уже готовы разворачивать на орбите системы гигантских зеркал для ночной «подсветки» поверхности планеты. Все это с каждым днем все более мешает астрономам, а также нарушает жизнь природы, «настроенной» на естественную смену дня и ночи.

рост риска замусоривания ближайших к планете орбит, что в перспективе может запустить цепную реакцию, которая не только уничтожит большинство запускаемых сейчас спутников, но на годы остановит возможность запускать новые космические аппараты в космос.

вредное воздействие ракетных запусков в постоянно растущем объеме. Когда-то, не так уж давно, за год запускали всего несколько баллистических ракет. Сейчас их запускают почти что ежедневно. А ведь это «химические», то есть, как правило, весьма неэкологичные запуски. Учитывая, что запускать планируют более 1 млн спутников, число запусков ракет будет измеряться сотнями тысяч. И каждый сопровождается загрязнениями атмосферы.

Есть ли шансы, что к экологам прислушаются?

Текущую политику США возьмется предсказать разве что гадалка, да и в целом на планете происходят странные вещи, имеющие мало отношения к обычной человеческой логике или целесообразности. Но все же FCC находится под присмотром, например, GAO, которая уже указывала этому регулятору, что он недостаточно обосновал автоматические освобождения спутниковых проектов от экологических оценок. Конечно, я бы не ждал прямых запретов или серьезных ограничений, но, может быть, все же обозначатся хоть какие-то позитивные сдвиги в этом вопросе.

Понятно, что геополитика оставляет мало шансов экологам. Космическая гонка, как и тесно связанная с ней гонка ИИ – серьезная часть возобновившейся на планете гонки вооружений и конкуренции за глобальное лидерство. Никто, как правило, не оспаривает значимость экологического регулирования, но при этом вопросы «национальной безопасности» по умолчанию считаются более значимыми. По крайней мере, пока нет понимания, что экологическое регулирование – это также вопрос национальной или даже общепланетной безопасности в плане выживания людей как вида.

((по материалам Interesting Engineering))

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