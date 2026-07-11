Низкоорбитальный спутниковый интернет: Starlink подключает школы – интернет с орбиты получили уже несколько сот тысяч школьников

MForum.ru
18.07.2026,
Низкоорбитальная группировка SpaceX Starlink находит самые разные применения. Среди них есть и проекты на грани коммерции и благотворительности. В частности, Starlink реализует проекты по подключению через спутниковую сеть к интернету школ в самых разных странах мира. Чаще всего, речь о школах в отдаленных и труднодоступных регионах.
Известные примеры (список неполный):
На каких условиях предоставляются услуги? Чаще всего речь идет о частно-государственном партнерстве. Правительства соответствующих стран заключают договор со Starlink для обеспечения школ интернет-доступом. Среди других способов – партнерство Starlink и различными НКО.
Из неудачных начинаний – Starlink было обеспечил интернетом около 30 тысяч школьников в Бангладеш, но затем что-то пошло не так, и, по информации на сегодня, Starlink сворачивает эту программу.
💎 Какой вывод можно сделать? Полезность низкоорбитальных спутниковых группировок трудно недооценить, и сокращение цифрового неравенства в образовании – лишь одно из множества гражданских применений этого рукотворного техночуда.
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