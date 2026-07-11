Низкоорбитальный спутниковый интернет: Starlink подключает школы – интернет с орбиты получили уже несколько сот тысяч школьников

18.07.2026, MForum.ru

Низкоорбитальная группировка SpaceX Starlink находит самые разные применения. Среди них есть и проекты на грани коммерции и благотворительности. В частности, Starlink реализует проекты по подключению через спутниковую сеть к интернету школ в самых разных странах мира. Чаще всего, речь о школах в отдаленных и труднодоступных регионах.

Известные примеры (список неполный):

Армения : более 100 интернет-терминалов Starlink направлены в школы в удаленных общинах. Правительственная инициатива Армении.

: более 100 интернет-терминалов Starlink направлены в школы в удаленных общинах. Правительственная инициатива Армении. Боливия : более 1 тысячи учеников и учителей в 14 отдаленных школах

: более 1 тысячи учеников и учителей в 14 отдаленных школах Восточный Тимор : «десятки тысяч» учащихся

: «десятки тысяч» учащихся Гана : более 22 тысяч учеников и учителей в 85 отдаленных школах.

: более 22 тысяч учеников и учителей в 85 отдаленных школах. Индонезия : 4 начальных и 7 младших школ на Северном Ниасе. Правительственная инициатива Индонезии.

: 4 начальных и 7 младших школ на Северном Ниасе. Правительственная инициатива Индонезии. Казахстан : на март 2025 года Министерство просвещения заявляло об интернете от Starlink в 1812 школах. Это часть нацпроекта "Доступный интернет".

: на март 2025 года Министерство просвещения заявляло об интернете от Starlink в 1812 школах. Это часть нацпроекта "Доступный интернет". Кения : более 32 тысяч учеников и 1000 учителей в 30 школах.

: более 32 тысяч учеников и 1000 учителей в 30 школах. Малави : 30 сельских школ.

: 30 сельских школ. Намибия : более 12 тысяч учащихся и 471 учитель.

: более 12 тысяч учащихся и 471 учитель. Папуа-Новая Гвинея .

. Парагвай : более 50 тысяч учеников и учителей планируется подключить через 1600 комплектов Starlink. Правительственная инициатива.

: более 50 тысяч учеников и учителей планируется подключить через 1600 комплектов Starlink. Правительственная инициатива. Перу : более 30 тысяч школьников в 160 учебных заведениях в Андах и в Амазонии.

: более 30 тысяч школьников в 160 учебных заведениях в Андах и в Амазонии. Филиппины: более 7.3 тысяч школьников и 100 учителей в 6 школах отдаленных островных регионов.

На каких условиях предоставляются услуги? Чаще всего речь идет о частно-государственном партнерстве. Правительства соответствующих стран заключают договор со Starlink для обеспечения школ интернет-доступом. Среди других способов – партнерство Starlink и различными НКО.

Из неудачных начинаний – Starlink было обеспечил интернетом около 30 тысяч школьников в Бангладеш, но затем что-то пошло не так, и, по информации на сегодня, Starlink сворачивает эту программу.

💎 Какой вывод можно сделать? Полезность низкоорбитальных спутниковых группировок трудно недооценить, и сокращение цифрового неравенства в образовании – лишь одно из множества гражданских применений этого рукотворного техночуда.

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