Спутниковая связь: Бюро-1440 сообщает об успешном запуске второго пакета спутников

20.07.2026, MForum.ru

Предположительно, это еще 16 аппаратов.

Предположительно, это еще 16 аппаратов. Предположительно потому, что компания отказывается сообщать - о каком точно числе аппаратов идет речь, Остается поле для гипотез. В компании опасаются новых потерь спутников и потому не хотят сообщать общее число спутников, чтобы нельзя было узнать об этом? Или же на ракете-носителе нашлось место только для части пакета из 16 спутников? В общем, пока что остается только гадать на кофейной гуще (почему у нас вечно возникают секреты на ровном месте?)

Запущенные спутники, по данным компании, успешно вышли на связь и взяты под управление Центром управления полетами "Бюро 1440". Но пока что эти аппараты еще не заняли свои орбитальные позиции, так что если говорить о числе спутников в орбитальной группировке "Рассвет", то это, вероятно, 15 рабочих спутников (1 был потерян) и 6 экспериментальных аппаратов миссий Рассвет-1 и Рассвет-2.

Планируется, что к 2030 году эта группировка спутников будет расширена до 292 аппаратов, включая резервные.

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теги: спутниковая связь орбитальный интернет Бюро-1440 низкоорбитальные группировки

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