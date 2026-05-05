Мобильная связь: МегаФон ускорил мобильный интернет в СНТ Ставропольского края

30.06.2026, MForum.ru

Как сообщает компания, абоненты МегаФон в ряде дачных и садовых товариществ Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска и Михайловска, сейчас могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 75 Мбит/с. Это результат модернизации телеком-инфраструктуры в СНТ края.

Проведенные работы позволили нарастить скорость мобильного интернета в СНТ на 10%. Для этого базовые станции используют «высокочастотный» диапазон (>2.5 ГГц). Это обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и высокую емкость.

«В нашем регионе дачный сезон длится до поздней осени, так что это не только участок для сезонных работ, но и пространство для комфортной жизни, семейного отдыха и удаленной работы. Многие проводят здесь время с детьми, учатся, общаются онлайн. Поэтому расширение сети - это возможность сохранить привычный уровень комфорта за пределами города. Надежный интернет позволяет оставаться на связи с близкими и коллегами, а также подключать современные решения для дома - от видеонаблюдения до климат-контроля», - добавил директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

МегаФон сообщает также о расширении покрытия и доступных скоростей мобильного интернета на всех официальных пляжах в крае. ||

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теги: Ставропольский край мобильная связь МегаФон развитие сетей

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