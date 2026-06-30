Развитие сетей мобильной связи: МегаФон модернизировал телеком-инфраструктуру в Новоалександровском районе Ставрополья

13.07.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, улучшения в работе мобильной связи могут ощутить более 60 тысяч северо-запада Ставрополья. Скорость мобильного доступа к интернету у абонентов МегаФон, по данным компании, может достигать 70 Мбит/с.

Новоалександровский район — одно из крупнейших муниципальных образований в регионе. Туристов на расположенном в районе Новотроицком водохранилище в первом полугодии этого года стало больше на 11%, относительно аналогичного периода 2025-го. Здесь в 2007 году был найден скелет южного слона, жившего на этой территории около 2,5 миллионов лет назад. Всего в крае раскопали более 12 видов и 8 родов хоботных.

«Мы заранее улучшили сеть там, где ежегодно наблюдается сезонный рост использования онлайн-сервисов. Для этого применили разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», - добавил директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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теги: развитие сетей мобильной связи телеком Ставропольский край МегаФон

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