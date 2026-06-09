Мобильная связь: МТС расширила сеть в Богородском районе Нижегородской области

MForum.ru

Мобильная связь: МТС расширила сеть в Богородском районе Нижегородской области

06.07.2026, MForum.ru

За счет строительства новых базовых станций, покрытие сети появилось или улучшено в Арапово, Ушаково, Ченцово, Лакши, Малом и Большом Бедрино, а также в Воронцово. Зона покрытия базовых станций МТС охватывает все семь поселков, включая жилые массивы, прилегающие улицы и подъездные пути, теперь и здесь поддерживается технология VoLTE.

«Появление сети в Богородском районе открывает новые возможности - и для повседневной жизни, и для туризма. Для МТС обеспечение цифрового равенства — приоритетная задача: качественная связь должна быть доступна не только в крупных городах, но и в небольших поселках», - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Компания МТС регулярно модернизирует существующие и строит новые объекты инфраструктуры, ориентируясь на запросы абонентов и потребности территорий. Так, на прошлой неделе в Павловском районе МТС оптимизировала сеть в деревне Ясенцы, обеспечив стабильный сигнал на всех улицах, а в селе Большое Давыдово установила дополнительную вышку, это позволило полностью покрыть населенный пункт и устранить «белые пятна».

Каждый из этих населенных пунктов обладает уникальной историей и колоритом. Так, Воронцово известно, как живописная точка на пешем маршруте «Окская тропа», соединяющем Павлово и Нижний Новгород и предлагающем красивые виды и культурные достопримечательности. Место ценят за спокойные, «открыточные» пейзажи. Для любителей активного отдыха это удобная промежуточная точка: сюда часто приезжают на день ради прогулки по тропе, устраивают короткие походы выходного дня или совмещают пеший маршрут с рыбалкой и пикником на берегу. Рядом с Ушаково ученые исследуют археологическую стоянку «Ушаково-1» возрастом около четырех тысяч лет. Деревни Малое и Большое Бедрино на левом берегу реки Кудьмы популярны у любителей рыбалки и катания на сапбордах.

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теги: МТС Нижегородская область развитие сетей мобильная связь

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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