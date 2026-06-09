Мобильная связь: МТС ускорила мобильный интернет в районах Нижегородской области

MForum.ru

Мобильная связь: МТС ускорила мобильный интернет в районах Нижегородской области

09.06.2026, MForum.ru

Компания МТС сообщает об очередных вехах в развитии своей сети мобильной связи и широкополосного доступ к интернету в Нижегородской области. В частности, новые базовые станции 4G установлены в Городецком и Балахнинском районах, - по данным компании это нарастило на 30% доступные скорости в деревнях Ковригино и Шадрино, в Узольском сельском поселении, селе Воронино и в поселении Совхозный.

«Мы фиксируем устойчивый тренд: люди всё чаще осознанно выбирают жизнь за городом или проводят там значительную часть времени, но при этом совершенно не готовы жертвовать цифровым комфортом. В Городецком и Балахнинском районах базовая связь уже была, однако современные запросы на мессенджеры, стриминг и удаленную работу требуют новых скоростей. Модернизируя сеть в Ковригино, Шадрине, Узольском, Воронино и Совхозном, мы обеспечили существенное увеличение пропускной способности каналов», - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

МТС ведет последовательную работу по улучшению своей сети в Нижегородской области. В мае 2026 года, в частности, МТС сообщала об установке дополнительного оборудования LTE в городском округе Шахунья – в 25 населенных пунктах региона, включая Малиновку, Половинную, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малую Берёзовку и другие.

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теги: мобильная связь развитие сетей МТС Нижегородская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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