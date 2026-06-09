Мобильная связь: T2 запустил поддержку голосовой связи в режиме VoLTE на базовых станциях «Булат»

09.06.2026, MForum.ru

T2 совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили поддержку голосовой связи в сетях LTE без опоры на сети предыдущего поколения (технология известная как VoLTE). До осени 2026 года компания планирует «раскатать» поддержку VoLTE на все развернутые на сети оператора базовые станции «Булат» - их к этому времени, согласно планам, будет около 1900.

Пилотный проект по запуску поддержки VoLTE на российских БС «Булат» идет в Нижегородской области, где это оборудование разворачивается в рамках проекта УЦН 2.0, где T2 выступает техническим партнером Ростелекома. Голосовая связь работает на оборудовании «Булат» в Спасском и Краснооктябрьском районах. Выходу «в поле» предшествовал период испытаний в лаборатории Т2 в течение 10 месяцев.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«В запуске VoLTE на БС «Булат» были заинтересованы все операторы. Базовые станции «Булат» работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентов качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей».

Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат»:

«Запуск VoLTE на оборудовании «Булата» на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность «Ростелекома», Т2 и «Булата» к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны».

Таким образом на сегодня производители уже всех активно используемых на российских сетях связи базовых станций - от «Булата» до Yadro и «Иртея» сообщили о возможности поддержки VoLTE на своей продукции, подтвердив это, в частности, полевыми испытаниями. «Булат» и T2, как видим, намерены обеспечивать полномасштабную поддержку VoLTE. ||

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