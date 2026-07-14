Микроэлектроника: Ericsson предупреждает о росте стоимости компонентов

MForum.ru

Микроэлектроника: Ericsson предупреждает о росте стоимости компонентов

15.07.2026, MForum.ru

Гендиректор Ericsson предупредил, что рост стоимости комплектующих повлияет на прибыльность подразделения Networks, что особенно печально для компании, у которой во втором квартале снизилась выручка.

Выручка снизилась на 6% год к году до $5.4 млрд, а чистая прибыль - на 12% гг до $0.4 млрд. Компания объяснила снижение доходов уменьшением выручки от лицензирования интеллектуальной собственности.

Интересно, что продажи подразделения Networks снизились на 8% гг из-за "негативного влияния валютных курсов" и "снижения цен в Европе и в Северной и Южной Америке" - интересно.

Уходящий гендиректор Экхольм отметил, что "в последние годы компания укрепила свой портфель, чтобы освоить следующую волну возможностей, основанную на оборудовании и ПО, основанных на ИИ. Опираясь на технологическое лидерство в мобильных сетях, мы расширились в привлекательные области роста, что позволит Ericsson извлекать выгоду из того, что ИИ все более проникает в физический мир".

((по материалам Mobile World Live))

💎 Во этой истории интересны три тезиса - стоимость электронных компонентов заметно выросла; цены на телеком-оборудование в США и в Европе снизились; ИИ - неотъемлемая часть современных и перспективных телеком-решений.

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теги: микроэлектроника мнения тренды рост стоимости компонентов снижение стоимости телеком-оборудования

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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