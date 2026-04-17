Микроэлектроника: Intel инвестирует 5 млрд евро в мощности производственных площадок для ИИ в ЕС

14.07.2026, MForum.ru

Речь не о заглохшем проекте фаба в Магдебурге, Германия, а о планах расширить производственные мощности в Лейкслипе, Килдэйр, Ирландия. Процесс уже начался ранее в 2026 году, идет модернизация производственных мощностей и установку передового оборудования для увеличения объемов выпуска процессоров Intel Xeon 6 и следующего поколения (по техпроцессу Intel 3).

Кроме того, Intel занимается интеграцией разрозненных модулей кампуса в единую высокопроизводительную систему. Фаб в Ирландии и до модернизации был одним из наиболее передовых производств Intel. Инвестиции помогут Ирландии оставаться «на передовой» исследований, укрепляя позиции Европы. Инвестиции составляют около 30% от запланированных капитальных расходов Intel на 2026 год ($17 млрд). С момента начала деятельности в 1989 году Intel инвестировала более 30 миллиардов евро в Республику Ирландия. На площадке в Лейкслипе в настоящее время работают 4900 человек. || --



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© Алексей Бойко, MForum.ru

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