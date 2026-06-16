Развитие сетей мобильной связи: МегаФон обеспечил до 75 Мбит/с в коттеджном поселке в пригороде Новосибирска

20.07.2026, MForum.ru

В зону улучшений в поселке «Грин Парк» вошли улицы с таунхаусами, территория прилегающего посёлка Октябрьский и участок Северного объезда.

Новая инфраструктура работает в нескольких частотных диапазонах. Абоненты могут подключать к сети видеокамеры и системы охраны, что особенно актуально в зимний период: от таких систем подчас напрямую зависит безопасность дома и близких.

«В Новосибирске растёт число семей, которые выбирают жизнь за городом. По разным данным, новосибирцев чаще интересуют коттеджи в экологически чистых районах в радиусе 30 км от центра города. При этом семьи не готовы отказываться от цифрового комфорта. Нам важно, чтобы жители пригорода чувствовали ту же уверенность в качестве связи, что и обитатели центра мегаполиса. В современном мире без мобильной связи невозможно построить цифровую инфраструктуру, управлять умной техникой или контролировать процессы на расстоянии. В компании это понимают, поэтому мы уделяем максимальное внимание развитию сети на пригородных территориях», - отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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теги: МегаФон Новосибирская область развитие сетей

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