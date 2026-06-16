Развитие сетей мобильной связи: МегаФон обеспечил до 75 Мбит/с в коттеджном поселке в пригороде Новосибирска

MForum.ru

Развитие сетей мобильной связи: МегаФон обеспечил до 75 Мбит/с в коттеджном поселке в пригороде Новосибирска

20.07.2026, MForum.ru

В зону улучшений в поселке «Грин Парк» вошли улицы с таунхаусами, территория прилегающего посёлка Октябрьский и участок Северного объезда.

Новая инфраструктура работает в нескольких частотных диапазонах. Абоненты могут подключать к сети видеокамеры и системы охраны, что особенно актуально в зимний период: от таких систем подчас напрямую зависит безопасность дома и близких.

«В Новосибирске растёт число семей, которые выбирают жизнь за городом. По разным данным, новосибирцев чаще интересуют коттеджи в экологически чистых районах в радиусе 30 км от центра города. При этом семьи не готовы отказываться от цифрового комфорта. Нам важно, чтобы жители пригорода чувствовали ту же уверенность в качестве связи, что и обитатели центра мегаполиса. В современном мире без мобильной связи невозможно построить цифровую инфраструктуру, управлять умной техникой или контролировать процессы на расстоянии. В компании это понимают, поэтому мы уделяем максимальное внимание развитию сети на пригородных территориях», - отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников

--

подписаться на tg-канал
Бойко про телеком в VK 

--

теги: МегаФон Новосибирская область развитие сетей

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.06.2026. МТС в Новосибирской области - мобильная связь улучшена в самом маленьком городе области

16.06.2026. МегаФон развернул мобильный интернет и голосовую связь еще в 18 селах Новосибирской области

16.04.2026. МТС в Новосибирской области - связь улучшена в Ленинском районе

10.03.2026. МТС в Новосибирской области - мобильный интернет улучшен в Советском районе

10.02.2026. МТС в Новосибирской области - оператор ускорил мобильный интернет в «Локомотив-Арене»

26.12.2025. МТС в Новосибирской области - мобильный интернет улучшен в Новосибирске

12.12.2025. МТС в Новосибирской области - новые базовые станции построены в 14 районах региона

20.09.2025. МегаФон в Новосибирской области - доступ к LTE получили 63 малых села

14.08.2025. МТС в Новосибирской области - оператор улучшил покрытие в Бердске

06.08.2025. МегаФон в Новосибирске - новые базовые станции появились в Мошковском районе

09.07.2025. МегаФон в Новосибирской области - оператор обеспечил связь LTE в рамках УЦН 2.0

27.06.2025. МТС в Новосибирской области - оператор улучшил мобильную связь в трех ТРЦ Новосибирска

15.05.2025. МегаФон в Новосибирской области - инженеры оператора смонтировали дополнительные БС в Алексеевке и Сенчанке

24.04.2025. МТС в Новосибирской области - покрытие улучшено в 9 дачных сообществах

27.03.2025. МТС в Новосибирской области - первые отечественные БС появились в селах Ужаниха и Воробьёво

20.02.2025. МегаФон в Новосибирской области - оператор расширил покрытие и емкость сети в Новосибирске

05.02.2025. МТС в Новосибирской области - мобильный интернет запустили в поселке микробиологов Кольцово

17.01.2025. МегаФон в Новосибирской области - села Коченёвского района получили LTE

19.12.2024. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

18.12.2024. МегаФон в Новосибирской области: мобильная связь появилась в селе Варваровка

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

20.07. МегаФон обеспечил до 75 Мбит/с в коттеджном поселке в пригороде Новосибирска

19.07. Rakuten Mobile внедряет радиомодули 5G Open RAN совместно с дочкой 1Finity

19.07. За пятилетку производство памяти китайской CXMT выросло с 40 до более 240 пластин в месяц

19.07. Дефицит памяти будет расти и дальше – к 2030-му году производители соответствующих микросхем смогут удовлетворять не более 82% потребностей рынка

18.07. Starlink подключает школы – интернет с орбиты получили уже несколько сот тысяч школьников

17.07. Micron заключил стратегические соглашения с поставщиками узлов для автопрома

17.07. Китайская компания Meituan обучила LLM LongCat-2.0 полностью на китайских чипах

17.07. Samsung Electronics ускорит запуск фаба в Йонгине

17.07. МегаФон улучшил покрытие в Долгушино на северо-востоке Кирова

16.07. Yadro начинает продажи сервера H225 G4 на базе процессоров AMD

16.07. НИИЭТ готовится к поставкам RISC-V микроконтроллера K1921ВГ11Т в 4q2026

16.07. В СберМобайл задумались о новом инфраструктурном партнере?

16.07. Маркировка международных вызовов – удовольствие не из дешевых

16.07. МТС сообщает о завершении проекта по расширению сети мобильной связи на ЦКАД в Московском регионе

16.07. Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам

Все статьи >>

Новости

20.07. Утечка о Redmi 17 4G раскрывает обновлённый дизайн, кольцевую подсветку и батарею 7500 мАч

20.07. Tecno Camon 50 Ultra с 50-МП камерой, 6500 мАч и защитой IP69 представлен в Индии

17.07. Представлен «яркий, универсальный и весёлый» смартфон Infinix Hot 70 Pro

17.07. Vivo T5 Lite с Dimensity 6300 и АКБ 6500 мАч оценен в $210

17.07. Realme C100x – бюджетный 4G-смартфон с АКБ 8000 мАч и защитой MIL-STD-810H

16.07. Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса

16.07. Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro

15.07. Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком

15.07. Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS

15.07. Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок

14.07.  Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon

14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками

14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях

13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней

13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона

13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой

10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля

10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями

10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи

09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: