Мобильная связь: МТС в Новосибирской области - мобильная связь улучшена в самом маленьком городе области

16.06.2026, MForum.ru

МТС провела работы по улучшению качества мобильной связи в Новосибирской области. В городе Каргат обновлено телеком-оборудование. В отдельных локациях абоненты могут заметить увеличение доступных им скоростей мобильного интернета. В частности, улучшено качество связи на улицах Матросова, Коммунистической, Советской.

Каргат - самый маленький населённый пункт со статусом «город» в Новосибирской области. Здесь проживает около 8 тысяч человек. Каргат был основан в 18 веке. По одной из версий здесь податное население укрывалось от уплаты податей, отсюда появилось название реки, в честь которой город получил своё имя: «Коргат» - с тюркского «заставить защищать». По другой, более популярной версии, это же слово обозначает «чёрную ягоду», то есть смородину. В поймах реки издревле произрастает большое количество смородины. Ягода даже отражена на официальном гербе города.

«Мы планомерно улучшаем связь по всей Новосибирской области, в том числе небольших населённых пунктах. С помощью Big Data мы определяем локации с повышенной нагрузкой на сеть. Благодаря этому наши специалисты прокачивают связь в тех местах, где это особенно необходимо», - комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Новосибирская область

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