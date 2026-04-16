Мобильная связь: МегаФон развернул мобильный интернет и голосовую связь еще в 18 селах Новосибирской области

MForum.ru
16.06.2026,
Речь идет о работах, выполненных в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Связь МегаФона стала доступна в Дунаевке, ауле Тандов и селе Тропино, в посёлках Молот и Семеновский, в деревнях Андреевка Куйбышевского района и Киряково, в Загоре и Прямском, в Кузнецовке Мошковского района, Евгеньевке и Комбар, в сёлах Успенка, Усть-Алеус, Романово, Ясная Поляна и Покровка Чистоозёрного района. Чуть раньше связь оператора была обеспечена в Никольском Тогучинского района. Все сёла относятся к категории малочисленных, с числом жителей от 100 до 500 человек.
«Мы обеспечиваем сигнал в небольших поселениях области как за счёт строительства собственной инфраструктуры, так и в результате совместной работы с другими операторами связи. Благодаря такому сотрудничеству в мае этого года наша сеть стала доступна ещё для 2,7 тысяч жителей. Работа в районах ведётся системно и непрерывно, напомню, что в 2025 году мы уже подключили к собственной сети 56 небольших поселений - участников федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», - отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.
«Новосибирская область закрепила за собой статус одного из цифровых лидеров среди российских регионов, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с операторами связи. Именно эта синергия позволяет области успешно обеспечивать стабильным интернетом отдалённые деревни, укреплять кибербезопасность и переводить госуслуги на современные и удобные для граждан платформы», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
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теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Новосибирская область
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