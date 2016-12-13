Развитие сетей: В Киевстар внедряют Single RAN в рамках подготовки к запуску LTE

MForum.ru
13.12.2016,
Украинский Киевстар (группа Vimpelcom) реализует проект по апгрейду своей сети в рамках подхода Single RAN. Оборудование, способное обеспечивать поддержку 3G и LTE уже развернуто на 7 тысячах базовых станций оператора. Киевстар планирует модернизировать еще порядка 3000 базовых станций в 2017 году.
Может показаться фантастикой, но Украина до сих пор не входит в число тех 170 стран в мире, где запущена хотя бы одна сеть с поддержкой LTE. В стране по-прежнему ситуация находится в статусе "подготовка к высвобождению частот" подходящих для запуска LTE.
Сети 3G компании "Киевстар" обеспечивают покрытием около 5 тысяч городов и других населенных пунктов в стране, что позволяет говорить об охвате порядка 62% населения.
Источник информации: telecompaper.com
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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