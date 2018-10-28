Телеком: Vodafone Ukraine запустил сети LTE еще в 6 городах

28.10.2018, MForum.ru

Оператор Vodafone Ukraine (в девичестве МТС Украина) расширил покрытие сети LTE 1800 МГц на 6 региональных центров - Винницу, Черкасы, Житомир, Ривне (Ровно), Тернополь и Хмельницкий. Сеть LTE оператора охватывает по его данным порядка 18 млн жителей Украины в 24 регионах страны. Источник: telecompaper.com.

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теги: LTE1800 Украине развитие сетей

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