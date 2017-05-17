Маркетинг: В Билайн посчитали путешественников на майские праздники

MForum.ru
17.05.2017,
Абоненты «Билайн» в прошедшие майские праздники стали чаще путешествовать как за границу, так и по России: с 29 апреля по 9 мая количество абонентов, которые совершили поездки как внутри страны, так и в международном роуминге выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом потребление мобильного интернета за рубежом выросло более чем в 2 раза, а на скоростях LTE – в три с половиной раза, следует из данных внутренней аналитики «Билайн».
В указанный период также отмечался рост потребления в международном роуминге голосового трафика на 2%, а исходящий голосовой трафик вырос почти на 3%. В то же время продолжилась тенденция по снижению популярности смс-сообщений – их количество сократилось на 20%.
Рост использования голосовой связи и мобильного интернета в роуминге обусловлен тем, что «Билайн» предлагает абонентам удобный пакетный принцип тарификации в роуминге, благодаря которой в большинстве популярных стран сохраняются доступные цены на связь - всего 5 рублей за мегабайт и 10 рублей за минуту разговора. Кроме того, с 5 апреля в 90 странах мира клиентам «Билайн» доступна для подключения опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, подключив которую можно не ограничивать себя в использовании интернет-сервисов за границей. Также клиентам доступен новый тариф «ВСЁ за 1800 + роуминг», в рамках которого впервые домашний пакет мобильного интернета можно тратить в международном роуминге без доплаты. При этом в поездках по России голосовой трафик вырос на 12%.
В общей сложности абоненты «Билайн» посетили 185 стран, что на 4% больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярность пользовались (в порядке убывания) Беларусь, Турция, Украина, Казахстан, Германия, Грузия, Италия, Испания, Китай и Франция, в то время как в прошлом году это были Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия, Германия, Италия, Испания, Кипр, Польша и Франция. Наибольший прирост по количеству роумеров пришелся на Турцию (в 6 раз), куда возобновились после перерыва вылеты чартерных рейсов из России.
Из российских городов чаще всего посещали Москву, Владимир, Тулу, Калугу, Тверь, Рязань, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород и Казань. В прошлом году лидерами были Москва, Владимир, Тула, Калуга, Тверь, Рязань, Воронеж, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов.
Согласно внутреннему анализу Big Data Анализ проведен среди абонентов «Билайн», давших свое согласие на обработку информации., больше всего интересовавшихся поездками на майские праздники было среди жителей (в порядке убывания) Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, Ростова, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Приморья. При этом в путешествия по России уехали почти 9%, а за границу – 4% из тех, кто интересовался поездками заранее. Наиболее часто поездками на майские праздники интересовались абоненты в возрасте от 25-45 лет (66% от всех интересовавшихся).
Больше всего путешественников по России было среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы, Воронежа, Тулы, Чебоксар и Волгограда, а совершивших поездки за границу - среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска, Ставрополя, Ростова, Казани, Приморья, Краснодара и Екатеринбурга.
Интересно, что наибольшим спросом среди московских абонентов пользовалась Беларусь, Турция, Италия, Украина, Германия, Испания, Франция, Грузия, Кипр, ОАЭ, а среди питерцев – Беларусь, Финляндия, Турция, Эстония, Украина, Германия, Италия, Испания, Франция и Кипр.
Из российских городов жители столицы чаще всего посещали Владимир, Тулу, Калугу, Тверь, Рязань, Ярославль, Санкт-Петербург, Смоленск, Воронеж и Липецк, а Санкт-Петербурга – Москву, Великий Новгород, Тверь, Псков, Петрозаводск, Вологду, Краснодар, Ростов, Махачкалу и Воронеж.
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