Дайджест LTE: Reliance Jio перекраивает рынок Индии. Наконец и в Украине. LTE для чиновников и другие новости 4G/LTE

02.04.2018, MForum.ru

Основные новости из разных стран по теме развития технологии 4G / LTE, сетей связи и мобильного ШПД на базе этой технологии.

Большая индийская LTE стройка

Индийский оператор Reliance Jio называет себя крупнейшим в мире оператором 4G, VoLTE. Абонентская база оператора на март 2018 года - 170 млн активных пользователей. На конец 2018 года в RJ ожидают прироста числа пользователей до 400 млн. Залог этому - активная экспансия сети, сейчас сооружается по 6 тысяч сайтов в день.

Активность RJ на рынке Индии вызвала кардинальные изменения на рынке сотовой связи Индии. В частности, Vodafone India начал процесс слияния с оператором Idea Cellular. Объединенная база этих операторов будет насчитывать более 400 млн абонентов, что позволит им на равных противостоять RJ. Другой основной конкурент - это компания Bharti Airtel с абонбазой в 280 млн человек.

Если говорить о поставщиках Reliance Jio, это американская Cisco, получившая заказ на сооружение сети all-IP в масштабе страны, - на сегодня это 150 тыс. роутеров Cisco и планы по увеличению вдвое этой сети. Также крупнейшим поставщиком RJ выступает Samsung в рамках рамочного контракта на $10 млрд. Корейцы поставляют оборудование ядра сети, базовые станции и другие решения, необходимые для реализации LTE / VoLTE. Контракт не эксклюзивный, среди других поставщиков есть также Nokia Networks, поставляющая решения радиоподсистемы и Mavenir - решения IMS. Оборудование оптической сети поставляет Ciena.

Оператор старается применять решения с открытым программным кодом, в частности, OpenStack (в основном Mirantis), Open Network Automation Platform (ONAP) - на базе этого решения построена собственная платформа управления Jio MANO. Также на принципах открытого ПО сооружается SDN контроллер с использованием ONOS и OpenDayLight. Радиоподсистема управляется ПО xRAN. Источник

В Украине запустили сети 4G/LTE

30 марта в Украине запустили сети 4G/LTE. Пока что это сделали два из трех основных операторов страны - Vodafone и Lifecell, Киевстар обещает запуски до 10 апреля.

Пока что речь идет скорее о точечном покрытии, организованном с использованием частот диапазона 2.5-2.7 ГГц. Как ожидается, оно будет наращиваться летом 2018 года с использованием частот диапазона 1800 МГц (b3).

Vodafone запустил услугу в 28 городах страны: Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Сумах, Одессе и так далее. Lifecell - в 22 областных центрах, не включая, по понятным причинам, Донецк и Луганск.

Тем самым, Украина стала последним государством в Европе, которое запустило сети 4G/LTE. Подробнее

Городская сеть фиксированного LTE доступа поможет автоматизации

Telrad Networks сообщает, что город Euless, Техас, выбрал решение фиксированного LTE-доступа для организации различных муниципальных приложений, включая удаленное управление и автоматизацию. Город намерен внедрить беспроводный доступ к интернету с целью улучшения эффективности и гибкости использования трудовых ресурсов, а также для улучшения управления муниципальными ресурсами. Платформа использует в том числе базовые станции BreezeCompact 1000.

Как ожидается, на базе беспроводного решения будет автоматизировано управление светофорами, системами светового предупреждения о зонах безопасности около учебных заведений, агрегирован сбор данных счетчиков воды и так далее. Будут запущены также и новые приложения. По мере успешного внедрения этих сервисов, в Euless планируют расширить сеть за счет наращивания числа базовых станций. Источник.

В США правительство заплатит операторам за освоение малонаселенных территорий

В FCC завершают составление карты местностей, где сейчас нет сотового покрытия. Операторы, которые обеспечат необходимые расширения своих сетей с тем, чтобы добавить покрытие в указанных на карте зонах, получат право на специальные правительственные субсидии для участников проекта. Подробнее.

В Канаде испытают сообщения о чрезвычайных ситуациях через сети LTE

В Канаде готовятся к намеченным на май испытаниям системы публичного аварийного оповещения населения через сети 4G/LTE.

Чтобы такие сообщения отличались от обычных SMS, их приход будет сопровождаться как звуковым сигналом, так и вибрацией устройства с поддержкой режима WPA (беспроводных публичных сообщений).

Систему публичных оповещений в Канаде запускают 6 апреля. Планируется использовать ее в ситуации стихийных бедствий, таких как торнадо или лесные пожары, а также в других ситуациях, когда речь будет идти о смертельной опасности для населения. Источник. + +

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