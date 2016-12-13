Развитие сетей: Telenor Norway включила поддержку LTE на 5000 сайтах

MForum.ru
13.12.2016,
Как утверждает компания, это обеспечило ей статус провайдера с самым большим число базовых станций с поддержкой LTE в Норвегии. На достигнутом в Telenor не остановятся и до конца 2017 года обеспечат поддержку LTE также еще на 2300 сайтов в стране, что практически сравняет покрытие сетей 3G и LTE этого оператора.
Источник информации: telecompaper.com
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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