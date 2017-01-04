Анонсы: Wind Tre начал работу в Италии

MForum.ru
04.01.2017,
В Италии начал оказывать услуги новый оператор мобильной связи и ШПД - компания Wind Tre, созданная в ходе слияния бизнесов Vimpelcom Wind и Hutchison 3 Italia. Новый участник рынка Италии - это самый большой оператор в стране с абонентской базой в более, чем 31 млн подключений, а также 2.7 клиентов фиксированного доступа.
CEO объединенной компании - Maxim Ibarra планирует инвестиции в развитие сетей компании, в частности, планируется усилить предложения компании в области конвергентных фиксированно-мобильных услуг и высокоскоростного ШПД.
Можно ли ожидать, что происходящее в Италии окажет позитивное влияние на российский бизнес группы Vimpelcom? По моим ощущениям, это именно так.
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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