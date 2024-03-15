Микроэлектроника: Intel отложила инвестиции в Италию

15.03.2024, MForum.ru

Как сообщает Reuters, компания Intel отложила планы по инвестированию в Италии, заявил вчера министр промышленности этой страны. Ранее, в марте 2022 года обсуждался проект по строительству современного завода по сборке и упаковке микросхем. В Intel ранее притормозили и с планами инвестиций во Франции. Из всего громадья задумок на сегодня остался только проект в Германии.

Итальянцы особо не обиделись и по прежнему будут рады приветствовать Intel если/когда она передумает и вернется к идее развертывания в Италии. В Италии в последнее время заметно некоторое оживление в области полупроводникового производства. В частности, итальянские чиновники в последние месяцы вели переговоры с тайваньцами, на этой неделе было объявлено о сделке на сумму порядка $3,5 млрд с участием сингапурской компании Silicon Box, и ожидаются другие крупные иностранные инвестиции в сектор полупроводникового производства в Италии.

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теги: микроэлектроника Италия инвестиции Intel зарубежные новости

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