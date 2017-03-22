Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой

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Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой

22.03.2017, MForum.ru

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Одновременно с ZTE Nubia M2/M2 Lite был представлен смартфон Nubia N2, оснащенный емким аккумулятором. Толщина новинки составляет всего 7,9 мм, а диагональ ее AMOLED-экрана – 5,5 дюймов (при разрешении 1280х720 точек). Емкость аккумулятора Nubia N2 – 5000 мАч.

Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой

Список основных спецификаций ZTE Nubia N2 включает в себя чипсет MediaTek MT6750, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, 13 Мп тыловую камеру с апертурой f/2.2 и фазовым автофокусом, 16 Мп фронтальную камеру (апертура f/2.0) и сканер отпечатка пальца. ОС – Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой. Начало продаж ZTE Nubia N2 запланировано на 8 апреля, цена – 1999 юаней ($289). Выпускаться новинка будет в черном и золотом вариантах.

Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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