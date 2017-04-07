Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

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Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

07.04.2017, MForum.ru

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Компания ZTE официально анонсировала смартфон Nubia Z17 mini, который станет «мини-флагманом» топовой линейки 2017 модельного года. Во многом новинка схожа с ZTE M2, в частности Nubia Z17 mini радует сдвоенной 13 Мп камерой на задней панели.

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Использование сдвоенного модуля традиционное. Один сенсор (используются Sony IMX258, апертура f/2.2) снимает полноцветное изображение, второй – монохромное, что позволяет получить качественные снимки в сложных условиях. Из прочих особенностей камеры Nubia Z17 mini можно отметить поддержку пост-фокусировки, размытия фона, ручного режима, «улучшения лиц» и оптическую стабилизацию. Фронтальная камера Nubia Z17 mini представлена 16 Мп модулем с апертурой f/2.0.

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Диагональ экрана Nubia Z17 mini составляет 5,2 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется стекло 2,5D. В части аппаратной платформы будут доступны 2 варианта: 4 Гб ОЗУ + Qualcomm Snapdragon 652 и 6 Гб ОЗУ + Qualcomm Snapdragon 653. Объем встроенной памяти составляет 64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 200 Гб. Емкость аккумулятора – 2950 мАч. Из прочего можно отметить разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца и поддержку DTS Sound. При габаритах 146,65х72,5х7,45 мм вес Nubia Z17 mini составляет 155 г. Выпускаться новинка будет в черном и золотистом цветах, а ее цена составит 1699 и 1999 юаней, соответственно, за варианты с 4 и 6 Гб ОЗУ.

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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