Итоги квартала: МегаФон объявил результаты работы в 1q2017

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Итоги квартала: МегаФон объявил результаты работы в 1q2017

25.05.2017, MForum.ru

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Компания МегаФон объявила результаты работы в 1q2017. Знакомьтесь с официальными документами

 

Компания представила пресс-релиз и справку по финансовым результатам

 

Выручка компании падает, особенно значительно - в мобильном сегменте. Падение выручки в мобильном сегменте на 2.7% особенно слабо смотрится на фоне роста этого показателя у МТС и Вымпелкома.

В абсолютном выражении МегаФону услуги мобильной связи обеспечили выручку в размере 61,7 млрд руб. против 71,7 млрд руб у МТС и 52,348 у ВымпелКом. В компании МегаФон сокращение выручки объясняют падением доходов от голосовых услуг, связанным с коррекцией тарифов в конце первого квартала 2016 года, когда были снижены цены и увеличили объемы предоставляемых услуг.

В сегменте передачи данных можно говорить о стабильности, ранее компания показывала рост в этом сегменте. 20,6 млрд руб - итог квартала (+1.4%), у ВымпелКом - 13,9 млрд руб (+16,4%). В МегаФоне это объясняют выбором абонентами тарифов с большим объемом трафика передачи данных.  
 
В отличие от конкурентов, МегаФон уверенно себя ощущает в сегменте фиксированной связи. Компания показала рост выручки в этом сегменте до 6,07 млрд руб. (+1,2%), динамика позитивная. Динамика-динамикой, но в абсолютном выражении МегаФон по данному показателю существенно проигрывает МТС с его 15,2 млрд руб и ВымпелКому с его 9,7 млрд даже после существенного сокращения присутствия этой компании на рынке фиксированного ШПД. 
 
Как и МТС, МегаФон активно торгует оборудованием и аксессуарами, что дало компании 5,7 млрд руб. - направление показывает великолепный рост на 24,4% год к году. Это результат возобновления продаж абонентских устройств Samsung. Впрочем, до МТС здесь также пока не близко - с 11,3 млрд руб, которые показала компания по итогам квартала. У ВымпелКома - 2.5 млрд руб. 
 
Уныло выглядит прибыльность МегаФон - она по-прежнему падает, на 4.1% год к году, сократившись уже до 28,96 млрд руб. Это уже почти как у ВымпелКом, чья EBITDA по итогам квартала - 24,07 млрд руб. У МТС все намного лучше - OIBDA 39,5 млрд руб. 
 
На фоне всего этого сползания вниз, МегаФон каким-то образом пытается демонстрировать высокую рентабельность бизнеса - рентабельность OIBDA, хотя и сократилась на 1.4 п.п. гг, но все еще находится на высоком уровне в 39,4%. Это чуть больше, чем у ВымпелКом с его 37,3% и чуть меньше, чем у МТС с его 40,7%.

Капиталовложения, разумеется, снижены, в целом по группе МегаФон - до 8,15 млрд руб (-43%). Можно, конечно, говорить о том, что в 1q2016 компания покупала частоты. Но и без учета влияния этого фактора, речь идет о снижении инвестиций в сеть. У МТС, напомню, 9.7 млрд только в России, у ВымпелКом - 6.7 млрд руб. 
 
Чистой прибыли почти не осталось - 4,49 млрд руб у МегаФон (-53,5% гг) и 12,4 млрд руб. у МТС. Свободный денежный поток МегаФон сократился до 3,97 млрд руб. (выросли процентные расходы). И  немудрено - чистый долг "телеком-сегмента" вырос до 229 млрд руб.

Зато компания показывает рост абонентов - до 75,6 млн (+1.4%), впрочем, цену этому показателю мы знаем... У МТС, напомню, 79,0 млн (+2.2%). Впрочем, дальнейший рост все же не обещается, "компания переходит от наращивания абонбазы к сохранению лояльности существующих и росту доходности, генерируемой абонентами в течение срока жизни в сети".

Доля пользователей услугами передачи данных у МегаФон - 41,2%. (+1.5 пп), 31,1 млн.  У ВымпелКома - 63,8% и 36,4 млн, соответственно.  Потребление данных (DSU) выросло до 5,7 ГБ за человека, это создает неплохой потенциал дальнейшей его монетизации. 
 
Не лучший квартал для компании. Впрочем, МегаФон уже давно и последовательно теряет позиции. 
 
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© Алексей Бойко, MForum.ru

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