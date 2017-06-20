Анонсы: ZTE nubia M2 Play с широкоугольной сэлфи-камерой представлен официально

20.06.2017, MForum.ru

Компания ZTE официально представила смартфон nubia M2 Play, позиционируемый как устройство для погруженных в социальные сети подростков. Корпус ZTE nubia M2 Play металлический, для защиты 5,5-дюймового экрана разрешением HD используется ставшее стандартом стекло 2,5D.

Основа «железа» ZTE nubia M2 Play – система-на-чипе Snapdragon 435, дополненная 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Фоточасть новинки включает в себя 13 Мп камеру с апертурой f/2.2 и 5 Мп фронтальную камеру с углом обзора 84 градуса и апертурой f/2.4. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой UUI 5.0. Данных о цене и доступности ZTE nubia M2 Play пока нет.