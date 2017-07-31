Пресс-релизы: Технология Apple Pay стала доступна абонентам Билайн

MForum.ru
31.07.2017,
31 июля 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открыл клиентам Карты «Билайн» возможность оплачивать свои покупки с помощью технологии Apple Pay. Новая форма оплаты доступна автоматически всем без исключения держателям Карты «Билайн» по всей России, пользующимся смартфонами, планшетами и часами под управлением iOS.
Активировать Apple Pay очень просто: достаточно один раз добавить Карту «Билайн» через приложение Wallet на своем устройстве, а затем совершать покупки, приложив его к терминалу оплаты в магазинах или кафе, или в одно касание Touch ID в приложениях или интернет-магазинах.
Apple Pay поддерживается на смартфонах iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделях, а также на часах Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях, в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
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Ранее в июле 2017 года было заявлено о поддержке услуги Apple Pay картами МегаФон (карты банка "Раунд").
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