Пресс-релизы: Tele2 раскрывает дело о пропаже минут

MForum.ru

Пресс-релизы: Tele2 раскрывает дело о пропаже минут

07.08.2017, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый этап рекламной кампании в поддержку тарифной линейки «Мой Tele2». Оператор снял вторую серию «Дела о пропаже минут» с сыщиком и его коллегой в главной роли.

Tele2. Кампания "Звонки на Tele2 не украдут"

В новых видеороликах зритель опять встречает героев, которые предстают в образах детективов из известных романов Конан Дойля. Главного сыщика озвучивает Александр Головчанский, голосом которого в сериале «Шерлок» говорит герой Бенедикта Камбербэтча.

На этот раз детективы берутся за дело о таинственном похищении минут из пакета. По сюжету к ним в дом направляется пара, и до звонка в дверь сыщики догадываются о причине их визита. Пострадавшие недоумевают, как пакет минут мог опустеть, если они говорили только между собой и по межгороду внутри сети своего оператора.

Детективы угощают клиентов традиционным чаем в своей английской гостиной и предлагают решение, благодаря которому минуты больше никто не похитит. На всей линейке тарифов «Мой Tele2» звонки на Tele2 России не расходуют пакет минут, поэтому им ничто не угрожает.

Новую тарифную линейку оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты тарифов «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» не ограничены в звонках на номера Tele2 по всей России. Разговоры с клиентами Tele2 не расходуют пакет минут, включенный в абонентскую плату. Кроме того, на всех тарифах линейки «Мой Tele2» остатки не использованных в текущем месяце минут, гигабайтов и SMS переносятся на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно при своевременном внесении абонентской платы.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann

Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев

Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин

Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева

Старший стратег – Егор Кожедуб

Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский

Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова

Ball Park

Режиссер – Тигран Бежанов

Второй режиссер – Олег Романов

Оператор – Иван Лебедев

Художник-постановщик – Денис Кладиенко

Продюсер – Ольга Янкевич

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