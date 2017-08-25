Активы: Система проигрывает суды - над МТС сгущаются тучи

25.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании МТС

24 августа 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о том, что ПАО АФК «Система» (далее – АФК «Система» или «Корпорация»), (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, которая является крупнейшим акционером ПАО «МТС» с долей эффективного участия – 50,03%, получила решение Арбитражного суда Республики Башкортостан о частичном удовлетворении иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».

В соответствии с решением, суд постановил взыскать с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» убытки на сумму 136 273 554 065 рублей. Об этом говорится в сообщении, распространённом АФК «Система».

Как говорится в сообщении корпорации, АФК «Система» не согласна с данным решением, считает его незаконным и необоснованным, и будет обжаловать это решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде Челябинска в предусмотренный законом срок. При этом решение Арбитражного суда Республики Башкортостан не вступит в силу до вынесения решения апелляционным судом.

Решение суда не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС.

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Комментарий Алексея Бойко, телеком-эксперта:

"Безусловно, решение Арбитражного суда в Башкортостане еще не ставит точку в боданиях "Роснефти" и АФК "Система". Последняя обращается с апелляцией, но зная особенности российской судебной системы, шансы АФК не заплатить Роснефти кажутся не слишком высокими.



Я не корректирую свой ранний прогноз, согласно которому Системе платить придется и для этого, вполне возможно, необходимо будет пожертвовать рядом своих активов. В настоящее время, компания вряд ли в состоянии выплатить сумму в 136 млрд рублей, что может дать основания к аресту тех или иных активов компании, включая такой актив, как МТС.



Это негативный сценарий, я вижу и другие варианты развития событий. Собрать необходимый кэш в виде заимствований, у Системы может не получиться, в сложившейся ситуации кредитовать компанию было бы безответственно для финансовых учреждений, которые этим обычно занимаются. Соответственно выход видится в продаже компанией тех или иных ее активов - их у компании много, но навязанный характер продажи и не лучшая финансово-экономическая ситуация на российском рынке делают продажи активов весьма невыгодными для Системы.



Поскольку МТС является самым ценным в плане объемов доходности из активов Системы, "дойной коровой" корпорации, от продажи этого актива в АФК, скорее всего, постараются воздерживаться до последнего. Более вероятны продажи Детского мира, МЕДСИ и прочих активов. Собственно, если верить слухам, они уже идут. Не думаю, что сложившаяся ситуация грозит даже временным прерыванием операционной деятельности МТС, но на курсе акций этой компании давление может сказаться негативно - возможна волатильность. В наихудшем для операторам сценарии, ему также грозит продажа (доля Системы в МТС - около половины), об этом я также заявлял ранее. С проблемами может столкнуться и МТС Банк".

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