LAA: ВымпелКом, Huawei и Qualcomm провели тестирование 5G

MForum.ru
24.10.2017,
Компании тестировали LAA в рамках меморандума, подписанного в октябре 2016 года с Huawei. Технология LAA тестировалась с использованием одной полосы 10 МГц в b7 и двух полос по 20 МГц в нелицензируемом диапазоне 5 ГГц. Это позволило достичь на абонентском устройстве скоростей более 480 Мбит/c.
Для тестирования использовалась пикосота Huawei LampSite. Как ожидается, использование этого решения поможет обеспечить качественное покрытие внутри помещений: магазинов, торговых центров, офисов, кафе, ресторанов и баров. Известный факт - основной трафик, вплоть до 90% всего трафика сети - это трафик, приходящийся на помещения.
В качестве абонентского, выступало тестовое устройство на базе модема Snapdragon X16 LTE. Первые коммерчески доступные образцы смартфонов с поддержкой LAA появятся до конца 2017 года.
В мире заметен интерес к LAA - аналогичные испытания провели, например, в июле 2016 года сингапурский SingTel, ранее о тестах LAA заявили Huawei и DoCoMo и Ericsson и Vodafone. LAA - очень перспективное направление, которое скорее всего получит самое широкое распространение в мире уже в ближайшие годы. ВымпелКом, тем самым, оказался в составе очень передовых компаний.
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пресс-релиз компании ВымпелКом - ниже в комментарии
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: «ВымпелКом», Huawei и Qualcomm сделали еще один шаг навстречу 5G
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), Huawei и Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, завершили тестирование работы LTE в нелицензируемом спектре 5ГГц, известной также как LTE License Assisted Access (LAA). Тестирование было проведено в рамках меморандума о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G, подписанного компаниями «ВымпелКом» и Huawei в октябре 2016 года.
Уже сейчас известно, что будущий стандарт 5G подразумевает использование нового радио интерфейса: 5G-NR, а также агрегацию всех возможных частотных спектров и использование технологии Massive MIMO*. Это позволит достигать скорости в несколько десятков гигабит в секунду, что поспособствует развитию новых цифровых мобильных сервисов. Проведенное тестирование с Huawei и Qualcomm Technologies - еще один шаг навстречу следующему поколению мобильной связи.
Технология LTE License Assisted Access (LAA) протестирована путем объединения полосы радиочастот 10МГц (Band 7) и двух полос по 20МГц в нелицензируемом диапазоне 5ГГц. Данное техническое решение позволило достичь на абонентском устройстве скорости закачки данных более чем в 480 Мбит/с.
Тестирование проводилось на базовой станции Huawei LampSite. Решение LampSite позволяет быстро и качественно организовать сетевое покрытие внутри помещений: магазинов, торговых центров, офисов, кафе, ресторанов и баров. В настоящее время внутри помещений количество передаваемого трафика может достигать 90% от общего количества передаваемых данных. В качестве тестового терминала использовалось мобильное тестовое устройство с Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE, первым коммерческим модемом, поддерживающим LAA. Ожидается, что первые коммерческие образцы абонентских устройств с поддержкой LTE LAA будут доступны до конца 2017 года.
Мартин Шкоп, Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»: «Тестирование LTE LAA - еще один шаг в реализации нашей стратегии в области 5G, которая основана на постепенном внедрении технологий, предшествующих появлению нового стандарта. Мы избегаем бесполезной гонки за максимальной скоростью и сосредоточены на технологиях, которые приносят реальную пользу нашим клиентам и улучшают производительность сети. Интеграция лицензируемого и нелицензируемого спектров ляжет в основу создания универсальной конвергентной сети. Мы довольны результатами испытаний и сотрудничеством с Huawei и Qualcomm, которые являются двумя нашими ключевыми стратегическими партнерами в области развития 5G».
Чжао Лэй (Zhao Lei), директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании Huawei в России: «Компания Huawei принимает участие в разработке стандарта 5G с 2009 года, в этой области работают 2000 наших специалистов в 11 исследовательских центрах по всему миру. До 2018 года мы планируем инвестировать в разработку стандарта 600 млн долларов. Совместно с нашим стратегическим партнером компанией «ВымпелКом» мы сделали еще один важный шаг на пути к развитию сетевых услуг мирового уровня в России. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и будем дальше совместно внедрять новые технологии».
Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Inc.: «Сегодняшнее успешное тестирование LAA – это еще один этап сотрудничества наших компаний в области новейших технологий связи, обеспечивающих постоянное увеличение скорости и улучшение емкости сети компании «ВымпелКом». Модем Snapdragon X16 LTE – это первый в отрасли коммерческий модем с поддержкой LAA, который обеспечивает работу мобильных устройств в сетях LTE с агрегацией частот нелицензируемого спектра. Используя LAA и лицензируемый спектр, «ВымпелКом» сможет предложить пользователям гигабитные LTE скорости и самые современные сетевые сервисы, которые будут доступны для владельцев смартфонов, работающих на Snapdragon, будь то непрерывная потоковая передача 4K контента, загрузка больших файлов для просмотра в автономном режиме и другие уникальные возможности для потребителей».
Qualcomm Snapdragon – продукт компании Qualcomm Technologies, Inc.
Qualcomm™ и Snapdragon™ – торговые марки компании Qualcomm Incorporated, зарегистрированные в США и других странах.
(*) Мassive MIMO - технология, в которой количество пользовательских терминалов намного меньше, чем количество антенн базовой станции.
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