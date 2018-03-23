Конспекты: Марек Слачик, Билайн и обновление розницы

MForum.ru

Конспекты: Марек Слачик, Билайн и обновление розницы

23.03.2018, MForum.ru

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20 марта в Москве мне удалось пообщаться с менеджментом компании Билайн (ВымпелКом): с Мареком Слачиком, исполнительным вице-президентом компании по развитию массового рынка и с Ириной Лебедевой, вице-президентом по маркетингу массового рынка. Встреча была приурочена к запуску оператором новой линейки тарифов, но также Марек рассказал о ряде других новостей компании.

Вашему вниманию первая часть моего репортажа по итогам встречи.

Марек Слачик, VEON

Встречу открыл Марек Слачик. Он, кстати, впервые выступал на русском языке, но справлялся неплохо.

Марек напомнил, что в компании давно говорили о росте потребления мобильного интернета, как об основном тренде. Доступ к мобильному интернету уже некоторое время - не "дополнительная услуга", а насущная необходимость. Это демонстрируют и данные консалтинговой группы BCG: 92% россиян пользуются интернетом ежедневно (из числа пользователей смартфонами), 83% проводят в сети не менее 2 часов в день.

Новые тарифы Билайн

Абонентская база Билайн полностью "в тренде". В частности, трафик в сети LTE компании за 2017 год вырос почти втрое. За этот период число устройств с поддержкой LTE на руках у абонентов компании выросло в 1.6 раза, сейчас смартфоном с поддержкой 4G/LTE пользуется примерно треть клиентов компании. Проникновение растет быстро. Марек отметил, что это касается не только Москвы. На Дальнем Востоке, где люди покупают в основном китайские бренды, достигнут практически такой же уровень проникновения смартфонов LTE, как в Москве.

Растет популярность мессенджеров. Количество пользователей мессенджеров выросло на 7%. Растет и доля LTE в общем трафике, на 17 п.п.

Новые тарифы Билайн

Среди причин роста - расширение зоны охвата сетей LTE ВымпелКом в 2017 году, а также повышение доступности устройств LTE за счет расширения предложения и снижения средней цены таких устройств. И, как следствие, повышение проникновения таких устройств в абонбазу оператора. В рознице Билайн, например, можно приобрести смартфоны с LTE по цене порядка 3 тысяч рублей.

В отношении голосового трафика у компании были сомнения - остается ли он востребованной услугой. Не раз высказывались мнения о том, что этот трафик "уходит в мессенджеры". Этот процесс, безусловно, имеет место. Но на фоне роста потребления голосового трафика, как в обычном режиме, так и при использовании мессенджеров, пока что объемы голосового трафика в рамках обычной телефонии остаются сравнительно стабильными вот уже два последних года.

В частности, на сетях ВымпелКом около 30% абонентов используют более 300 минут голосового трафика в месяц. В целом на сетях российских сотовых операторов в 2017 году голосовой трафик вырос на 1% год к году и достиг 455.8 млрд минут.

Новые тарифы Билайн

В мире заметен общий тренд на то, что клиенты все более хотят самостоятельно управлять контентом, который они получают из сети. Это отражается и на росте желания кастомизировать получаемые услуги. В Билайн учитывали этот тренд, стараясь выстроить новую экосистему вокруг клиента.

Новые тарифы Билайн

Этот подход отражается и в том, какие тарифы клиенту предложены, в каком магазине обслуживают клиента, этому подходу соответствуют планы скорого обновления приложения "Мой Билайн".

Новые тарифы Билайн

Экосистема выстраивается вокруг слова "Мой" (с идеей, что клиент должен иметь возможность все настроить так, как ему хочется).

Розничная сеть Билайн

Как вы знаете, ВымпелКом в 2017 году договорился с МегаФон о разделе Евросети. Еще до конца 2017 года удалось успеть интегрировать в розничную сеть Билайн 200 магазинов экс-Евросети. К середине марта 2018 года их число выросло уже до 500 салонов, что нарастило собственную розницу компании до 2 тысяч салонов. К середине 2018 года запланировано увеличение собственной розницы Билайн до 3 тысяч салонов. Прибавьте к этому еще 2 тысячи франшизных салонов и получится, что розница Билайна достигнет внушительного числа в 5 тысяч салонов (собственных и франшизных).

Важно отметить, что розничная сеть компании появится в 2018 году в 350 новых российских городах, где Билайн ранее не был представлен. Сейчас идет масштабная работа по набору 7 тысяч человек для работы в рознице ВымпелКом в России.

Новые тарифы Билайн

Особенностью нового подхода Билайн к ритейлу является старт партнерской программы "колокейшна". Часть новых салонов будет открываться, как совместно используемые площадки, например, с отделениями банков (в минималистичном сценарии - с банкоматами), с кофейнями или турагентствами.

Новые тарифы Билайн

Это даст компании возможность привлекать больший трафик покупателей, экономить на издержках.

Для новых салонов предусматривается новый дизайн. (АБ: У кого-то он может вызвать ассоциации с дизайном салонов Apple)

Новые тарифы Билайн

В частности такой магазин через несколько недель откроется в Москве на Тверской улице.

На этом анонсе Марек Слачик передал слово Ирине Лебедевой, конспект выступления которой можно найти здесь. + +

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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