Конспекты: Ирина Лебедева, Билайн и новая тарифная линейка ВСЁмоё!

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Конспекты: Ирина Лебедева, Билайн и новая тарифная линейка ВСЁмоё!

23.03.2018, MForum.ru

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20 марта мне удалось пообщаться с менеджментом компании Билайн (ВымпелКом), Мареком Слачиком, исполнительным вице-президентом компании по развитию массового рынка и Ириной Лебедевой, вице-президентом по маркетингу массового рынка. Встреча была приурочена к запуску оператором новой линейки тарифов, но также Марек рассказал о ряде других новостей компании. Конспект его выступления вы найдете здесь, а ниже предлагаю конспект того, о чем рассказывала Ирина Лебедева.

Ирина Лебедева, Билайн

В апреле 2017 года Билайн запустил новую линейку "ВСЁ" с идеей приучения пользователей к осознанному использованию услуг мобильной связи. Клиентам, в частности, было предложено регулярно пополнять свой счет, получая за это определенные привилегии. В частности, по-опросам клиентов, в тот момент актуальным был "двойной интернет".

Итоги превысили самые смелые ожидания разработчиков тарифа с точки зрения полученных объемов выручки. На сегодняшний день каждый четвертый клиент Билайн пользуется данным тарифным предложением. Это самая востребованная тарифная линейка, которую бы Билайн запускал за все предыдущие годы.

Это дало возможность нарастить ARPU по итогам 2017 года. Люди стали пользоваться большим объемом услуг, это обеспечило компании больший приток денежных средств. Все происходило на фоне резкого роста потребления услуг связи, в частности, MboU (число МБ в месяц на клиента) достиг в сетях Билайн рекордного значения с 2014 года, что отражает активное потребление мобильного интернета.

Встал вопрос - что делать дальше? Сейчас у компании целиком "бэндлизирован сейлз микс", то есть компания продает практически только пакетные предложения. Предложения без абонентской платы, без включенного трафика продаются в очень ограниченном объеме. Как правило, эти тарифы используются как временные. Для постоянного пользования сейчас выбирают в основном пакетные предложения.

Кроме того, современный клиент, как правило хорошо знает - сколько он собирается платить в месяц. Отсюда и тренд на кастомизацию, люди хотели бы тратить свои средства эффективно, самостоятельно решая из каких компонентов будет состоять их тарифный план.

Новые тарифы Билайн

Отвечая на этот запрос, в Билайн решили предложить новую тарифную линейку, построенную на базе линейки Всё, своего рода обновление. Назвали линейку - ВСЁмоё!

Новые тарифы Билайн

Название подчеркивает, что любой абонент может самостоятельно определить, что ему нужнее в любой конкретный момент времени, может менять минуты и SMS на гигабайты или наоборот, гигабайты на SMS и минуты, причем без доплат.

Новые тарифы Билайн

Это отражает сложившуюся ситуацию, когда сохраняется значительная часть абонбазы с потреблением голосового трафика более 300 минут в месяц. И есть те, кто практически вовсе не говорит голосом, предпочитая текстинг, либо использует для голосовых вызовов мессенджеры.

ВымпелКом предлагает систему обмена в которой действует курс 100 минут = 2 ГБ, в обе стороны, а также 300 SMS = 1 ГБ, в обе стороны. Обмены бесплатны.

Новые тарифы Билайн

Тарифные предложения для удобства клиентов собраны в так называемые "пресеты", каждый из которых можно самостоятельно настраивать в соответствии с собственными предпочтениями обменами лишнего на предпочтительное.

Для тех, кто предпочитает пользоваться мобильными устройствами в виде планшета или модема, возможность обменять минуты и SMS на трафик передачи данных - удобная возможность настройки тарифа под себя, устранение из него ненужных компонент в обмен на необходимую.

Говоря об основных преимуществах новой линейки, следует отметить возможности обмена всего на всё. Вторая ключевая особенность: не меняется абонентская плата как бы клиент не менял параметры тарифа. Третья: число обменов в месяц ничем не ограничено (кроме остатков трафика, минут и SMS). Четвертая, из разряда "пустячок, а приятно": обмен, предпринятый клиентом изменяет настройки тарифа. Если, например, отказаться от SMS в пользу ГБ, то система запоминает настройки, и в следующем месяце у клиента уже сразу будут ГБ без SMS. Это поможет клиентам экономить время и усилия.

Новые тарифы Билайн

Есть важное для маркетолога понятие - "эффект снежного кома". Такой эффект достигается, когда абоненты компании разговаривают со своими знакомыми и рекомендуют им свой тариф. Чтобы стимулировать этот эффект, в новой линейки сделали нетарифицируемые (бесплатные) звонки внутри тарифной линейки. Это должно стимулировать парное и коллективное подключение, что позволит абонентам практически вообще не думать о минутах.

Тарифы линейки (со второго) позволяют делиться трафиком с номерами близких или другими устройствами. В линейке применяется традиционное посуточное списание абонплаты. Это обеспечивает возможность для желающих временной заморозки номера без необходимости его оплачивать. Безлимитные соцсети и музыка также не расходуют основной пакет трафика, начиная со второго пакетного предложение.

Новые тарифы Билайн

Набор тарифов-конструкторов с численными параметрами для Москвы.

Новые тарифы Билайн

Кроме "Всешечки" действуют безлимитные внутритарифные звонки.

Как управлять продуктом?

В личном кабинете...

Новые тарифы Билайн

...или через мобильное приложение "Мой Билайн". Оно будет обновлено 28 марта - удобные кнопочки, минимум нажатий.

Новые тарифы Билайн

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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