Пресс-релизы: «Ангстрем» разработал решение для чипирования автомобильных номеров RFID-метками

MForum.ru
31.08.2018,
Специалисты АО «Ангстрем» разработали RFID-чип для маркировки знаков государственной регистрации транспортных средств. Радиометки будут встраиваться в номера машин и передавать информацию о транспортном средстве и его владельце считывающему устройству. Это позволит оперативно вычислять нарушителей на дорогах и уменьшит число неплательщиков штрафов.
Основой чипа для знаков государственной регистрации автотранспорта стала микросхема производства «Ангстрем».
Радиочастотная RFID-метка размером 5х10 мм работает в диапазоне частот UHF 865-960 МГц, а дальность считывания составляет не менее 20 метров. Дополнительной антенной выступает сам номерной знак. Срок службы метки практически не ограничен.
Чипирование автомобильных номеров может повлиять на сокращение числа дорожных нарушений и стать преградой для водителей, которые привыкли уклоняться от уплаты штрафов.
RFID-метка будет дублировать номерной знак, а в некоторых случаях даже подменять их. Так она способна функционировать во время тумана, когда затруднена работа средств видеофиксации, также метка обеспечивает более высокую скорость обработки данных. Кроме того, RFID-система позволит идентифицировать автомобиль в случае использования на нем поддельных номеров.
Также RFID-метка позволяет использовать её в качестве транспондера, при проезде по платным участкам автомобильных дорог, а также для проезда на территории, въезд на которые ограничен: территории предприятий, аэропортов, придомовые территории и закрытые автостоянки.
В США и других странах средства радиочастотной идентификации уже используются для автоматической оплаты проезда по платным дорогам. Учитывая все положительные стороны, Китай ввел обязательную маркировка RFID-метками всех автомобилей.
«Ангстрем» готов отгрузить первую партию RFID-меток для номерных знаков для испытаний уже к концу 2018 года.
По данным Госавтоинспекции на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 43 млн. легковых автомобилей.
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«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.
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теги: RFID
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